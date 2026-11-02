El Gobierno toma distancia de la posible candidatura de CFK y la atribuye a la interna peronista

La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir por la Presidencia en 2027 generó una reacción de distanciamiento en el Gobierno nacional, que interpretó el pronunciamiento de la exmandataria como un movimiento vinculado exclusivamente a las disputas internas del peronismo. Desde Balcarce 50, la postura oficial fue clara: el eventual regreso electoral de la dirigente no constituye una preocupación para la administración de Javier Milei ni modifica el análisis que el oficialismo realiza sobre el próximo proceso presidencial.

Luego de que la expresidenta abriera la puerta a una eventual candidatura, desde el entorno gubernamental buscaron evitar cualquier vinculación con el anuncio y remarcaron que se trata de una cuestión ajena a la Casa Rosada. "Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es un tema del peronismo. No nos carguen a nosotros si ella va a ser candidata o no. No está en nuestro análisis. Para nosotros es igual", señalaron desde el Gobierno.

La respuesta se inscribe en una línea política que el Presidente viene sosteniendo y que apunta a restarle relevancia a la identidad del dirigente que eventualmente represente a la oposición en las elecciones de 2027. Para el oficialismo, el escenario electoral no debe quedar condicionado por los nombres que surjan de las distintas fuerzas políticas, sino por la continuidad de su propia estrategia.

Milei y la definición de su rival político

La posición del Gobierno encuentra un antecedente directo en las declaraciones que Javier Milei realizó a fines de septiembre, durante su participación en el Coloquio de IDEA. En aquella oportunidad, el mandatario fue consultado sobre las posibles candidaturas de Axel Kicillof o Myriam Bregman y respondió con una definición que dejó en claro su mirada sobre la disputa electoral.

"Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa los que atrasan cien años y que además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista", había expresado el Presidente.

Ese planteo constituye uno de los ejes del discurso oficial frente a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ocupar un lugar central en la competencia política. En la Casa Rosada sostienen que la eventual candidatura de la exmandataria no representa una modificación sustancial de sus perspectivas y que el Gobierno mantendrá la misma posición, independientemente de quién sea el adversario electoral.

La exjefa de Estado, por su parte, dejó abierta la posibilidad de presentarse nuevamente en caso de que consiga recuperar sus derechos políticos. En una entrevista con The Washington Post, publicada este lunes, respondió a la posibilidad de competir por la Presidencia con una frase que reavivó las especulaciones sobre su futuro político: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?".

La situación judicial, un condicionante para su eventual regreso

La posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner está directamente vinculada con su situación judicial. A raíz de la condena firme en la causa Vialidad, la expresidenta contempla, además de los seis años de prisión domiciliaria, una inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, una condición que limita su posibilidad de participar en futuras elecciones.

Frente a ese escenario, su defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de que el organismo examine las condiciones en las que fue juzgada y condenada. La estrategia apunta a que una eventual presión internacional pueda contribuir a revertir la inhabilitación que pesa sobre la exmandataria.

Dentro del Gobierno existen distintas interpretaciones respecto de las posibilidades concretas de que Cristina Kirchner vuelva a competir electoralmente. Mientras algunos funcionarios consideran que no existe "ninguna" posibilidad de que la expresidenta pueda regresar a una contienda presidencial, otros sectores mantienen una posición más abierta.

Un integrante de la mesa política del oficialismo aseguró a este medio que, pese a las restricciones judiciales, "no descartan nada".

La coexistencia de ambas miradas refleja que, aunque la Casa Rosada busca transmitir indiferencia frente al anuncio, el escenario no está completamente cerrado para todos los integrantes del Gobierno. Sin embargo, la lectura predominante continúa centrada en que el pronunciamiento de la expresidenta responde a una disputa que se desarrolla dentro de la oposición.

La interna peronista, detrás del anuncio de la expresidenta

En el oficialismo consideran que la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner debe analizarse en el contexto de las tensiones que atraviesa el peronismo. La interpretación que circula en los despachos gubernamentales es que la exmandataria busca recuperar centralidad y ejercer presión sobre los distintos sectores de su propio espacio.

El enfrentamiento interno involucra a diferentes expresiones del movimiento, entre ellas el sector representado por su hijo Máximo Kirchner y La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Frente Renovador de Sergio Massa.

La fragmentación del espacio y las diferencias entre sus principales referentes constituyen, según la mirada oficial, el marco en el que debe entenderse el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner.

"Está victimizándose y tensionando internamente en el peronismo. Pero no es tema para el gobierno", ratificaron cerca de uno de los despachos de la Casa de Gobierno.

De esta manera, el oficialismo busca instalar que la discusión sobre una eventual candidatura de la expresidenta no tiene incidencia directa sobre sus prioridades políticas y que el debate debe ser resuelto dentro del propio peronismo.