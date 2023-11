El Poder Judicial se pronunció con relación al anteproyecto del Presupuesto 2024

El Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Catamarca, presidido por el juez Jorge Palacios, ante la reciente comunicación del Ministerio de Economía de la Provincia a la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, con relación a los “gastos comprendidos en el anteproyecto de Presupuesto 2024”, expresa su honda preocupación por la implicancia de tal acción en la independencia judicial y la administración de justicia eficaz y equitativa para los justiciables y la sociedad en general. “Subrayamos que la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, consagrada en el artículo 206, inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, es fundamental para la independencia de este poder del Estado”, se indicó.

En este sentido, la Asociación advirtió que esta autonomía se funda en el principio de División de Poderes, consagrado en el artículo 3 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, que divide el poder en tres -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- y establece claramente que ninguno de estos puede arrogarse facultades no conferidas por la Constitución ni delegar las que les han sido otorgadas. “Desde nuestra interpretación constitucional, consideramos que la solicitud realizada por el Ministerio de Economía, a la Corte de Justicia Provincial, podría ser nula, ya que correspondería al Poder Legislativo hacer tal requerimiento. Si bien el Poder Ejecutivo puede establecer directrices para la elaboración del presupuesto, no puede interferir en la independencia ni en las atribuciones y deberes constitucionales del Poder Judicial”, se sostuvo.

Además, se remarcó que el presupuesto es un instrumento esencial de política económica y planificación y debe reflejar los gastos y recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de Justicia. Por lo tanto, cualquier intromisión que contravenga las disposiciones constitucionales y comprometa la independencia judicial debe ser rechazada.

“Respaldamos la respuesta brindada por la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, a la ministra de Economía de la Provincia Alejandra Nazareno; se observa el marco constitucional y se enfatiza la importancia de respetar las disposiciones de los artículos 3, 110 inciso 1, 149, inciso 10 y 206 e inciso 5 de la Constitución Provincial, en consonancia con el artículo 5 de la Constitución Nacional, de donde surge el deber de la provincia de asegurar la administración de justicia.

Como Magistrados y Funcionarios Judiciales, reafirmamos nuestro compromiso con la observancia y defensa de la Constitución provincial y nacional y se insta al Poder Ejecutivo a respetar las normativas constitucionales en materia presupuestaria”, se expresó.

A la vez, se adhiere en un todo al contenido de la nota remitida por la Presidenta de la Corte de Justicia, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, a la Ministra de Economía de la Provincia y en particular al párrafo que se trascribe: “Por ello, considerando lo establecido en el Artículo 206° inc.) 5 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, el cual expresa, 'elevar anualmente el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su consideración por la Legislatura, dentro del presupuesto general de la Provincia, no pudiendo el primero ser modificado sin su efectiva participación', lo expresado en párrafos precedentes, y que el anteproyecto de presupuesto presentado oportunamente para el ejercicio financiero 2024 se formuló mediante un acabado análisis de las reales necesidades de la administración de justicia, se ratifica el mismo por parte de este Poder Judicial.”.

“Por último, invitamos a reflexionar en la sabia visión de Rousseau y Montesquieu, 'que la división de poderes se erige como el pilar fundamental de una sociedad justa, donde la independencia del Poder Judicial, no solo es un derecho, sino el garante de la libertad y equilibrio, asegurando que cada esfera del gobierno opere con integridad y sin interferencia, para la verdadera realización de la justicia y la preservación de los principios democráticos. La justicia, libre de las cadenas del poder, es la columna que sostiene el edificio de las libertades'”, expresó la institución.