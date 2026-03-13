Diego Spagnuolo declaró en Comodoro Py y aseguró que audios difundidos fueron creados con inteligencia artificial

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en una causa que investiga presuntas maniobras de espionaje contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La declaración se realizó ante el fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia presentada por la funcionaria y hermana del presidente Javier Milei, quien aseguró haber sido víctima de tareas de inteligencia ilegal.

Durante su testimonio, Spagnuolo sostuvo que él también habría sido objeto de grabaciones clandestinas durante varios meses mientras se desempeñaba al frente del organismo. Según explicó, parte de ese material habría sido utilizado posteriormente en la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Audios cuestionados

El ex funcionario afirmó ante el fiscal que algunos de los audios difundidos no serían auténticos y que podrían haber sido fabricados o manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial.

En particular, hizo referencia a un audio que tuvo amplia circulación y que fue uno de los elementos que impulsó la investigación por supuestos pagos irregulares. En esa grabación se escucha a una persona —presuntamente Spagnuolo— mencionar un supuesto reparto de coimas.

Sin embargo, el propio ex titular del organismo puso en duda la autenticidad de ese registro, al sostener que el material podría haber sido alterado tecnológicamente antes de su difusión.

Peritajes clave en la investigación

La defensa de algunos de los implicados ya había cuestionado previamente la validez de esas grabaciones. Ahora, con las declaraciones del propio Spagnuolo, el análisis técnico de los audios podría convertirse en una pieza central de la investigación.

En los tribunales federales esperan que los peritajes permitan determinar si el material fue manipulado o si corresponde a grabaciones auténticas, lo que podría impactar directamente en el desarrollo de la causa.

Mientras tanto, la evolución de ambos expedientes —el que investiga las presuntas coimas y el que analiza el supuesto espionaje— será seguida de cerca en los próximos días, especialmente cuando el tribunal superior avance con la revisión del proceso que involucra a 18 personas procesadas.