Caso $Libra: Milei se comunicó ocho veces con Novelli mientras se lanzaba el token

El escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA sumó este viernes un nuevo capítulo tras conocerse los resultados de peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia Federal, que revelan que el presidente Javier Milei mantuvo una comunicación constante con el lobbyista y trader Mauricio Novelli durante los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital.

Según los registros judiciales analizados, el intercambio entre ambos ocurrió en las horas previas a la publicación del código de inversión en las redes sociales del mandatario. Este dato resulta central porque contradice la versión oficial que describía la publicación como una "promoción desinteresada".

El análisis de los dispositivos móviles permitió reconstruir una secuencia precisa de contactos telefónicos y mensajes que, según los investigadores, podría redefinir el rol de los actores involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda.

Las horas clave del 14 de febrero

Los registros indican que entre las horas previas al anuncio y las 19:01 del 14 de febrero, momento exacto en que el Presidente publicó el código de inversión en sus redes sociales, se produjo una intensa comunicación entre Milei y Novelli.

Los peritajes confirmaron:

Al menos cinco llamadas telefónicas entre el Presidente y el trader.

Varios mensajes de texto intercambiados durante el mismo período.

Contactos realizados en las horas inmediatamente previas a la publicación.

El dato que ahora analiza la Justicia es si fue el propio Mauricio Novelli quien envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token.

Este punto es considerado clave para establecer el grado de participación de cada uno en el proceso de promoción del activo digital.

Investigación sobre el origen del código de inversión

Uno de los focos centrales de la investigación judicial es determinar quién proporcionó exactamente el código de inversión publicado por el Presidente.

Ese código era el mecanismo mediante el cual los usuarios podían acceder a la compra del token $LIBRA, cuya promoción en redes sociales generó una ola de operaciones de inversores.

El problema surgió posteriormente cuando el valor del activo digital se desplomó, provocando pérdidas millonarias para miles de inversores que habían ingresado a la operación.

Tras la caída del token, el caso escaló rápidamente en redes sociales y derivó en múltiples denuncias que impulsaron la intervención de la Justicia Federal.

Comunicaciones tras el desplome del token

Lejos de detenerse, el flujo de contactos entre los protagonistas continuó después del colapso del valor de $LIBRA.

Los registros tecnológicos indican que durante la madrugada del 15 de febrero se produjo una nueva y extensa secuencia de comunicaciones.

Según los datos incorporados al expediente judicial:

Se registraron más de una veintena de comunicaciones.

Participaron Mauricio Novelli, el presidente Javier Milei y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

Estas comunicaciones ocurrieron en pleno estallido de las denuncias en redes sociales, cuando el desplome del activo digital ya había generado fuerte repercusión pública.

El rol de Novelli como intermediario

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, integrante de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora del caso, aportó detalles sobre los registros analizados.

Según explicó el legislador, los datos indican que Milei y Novelli también intercambiaron mensajes sobre una entrevista periodística.

Ferraro precisó que en los registros "aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar".

Para el diputado, la evidencia tecnológica confirma un vínculo operativo entre los actores involucrados en el lanzamiento del activo digital.

La conexión internacional del lanzamiento

Ferraro también señaló que Mauricio Novelli habría cumplido un rol de enlace entre el Presidente y otro de los nombres clave del caso.

Según explicó:

Novelli fue el nexo entre Javier Milei y Hayden Davis.

La operación estaba vinculada con una base ubicada en un hotel de Dallas, Estados Unidos.

Desde ese lugar se operaba la estructura del lanzamiento de la criptomoneda.

El legislador resumió la interpretación política de los nuevos datos judiciales con una afirmación contundente:

"La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error", sostuvo.

Un caso en plena expansión judicial

Con la incorporación de los resultados de los peritajes tecnológicos, la investigación judicial sobre $LIBRA entra en una nueva fase.

La reconstrucción de llamadas, mensajes y contactos entre los protagonistas podría convertirse en una pieza central para determinar responsabilidades en torno a:

La promoción pública del token.

El origen del código de inversión publicado en redes.

El rol de los intermediarios en el lanzamiento.

La coordinación entre los actores involucrados durante el momento crítico del colapso.