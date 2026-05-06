El Predio Ferial se transforma para el Poncho 2026 con nuevas obras

En el marco de las acciones de mejora y acondicionamiento del Predio Ferial, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública puso en marcha una serie de intervenciones estratégicas con vistas a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia.

El objetivo de estas obras es optimizar la circulación, fortalecer los servicios y mejorar la experiencia del público, en un contexto en el que el predio recibe cada año a miles de visitantes. Las tareas responden a una planificación integral que busca adecuar la infraestructura a la magnitud del evento, garantizando condiciones más eficientes y seguras.

Nuevos accesos y reorganización

Uno de los ejes principales de la intervención es la habilitación de un nuevo acceso, denominado Pórtico 4, que contará con su correspondiente caminería e iluminación. Este ingreso se integrará de manera directa con el patio cervecero, un espacio que además será ampliado como parte del mismo plan de obras.

La incorporación de este nuevo punto de acceso apunta a diversificar los ingresos y egresos del predio, una medida que permitirá mejorar la circulación general y evitar congestiones en sectores clave durante el desarrollo de la fiesta.

Entre las mejoras vinculadas a este aspecto se destacan:

Habilitación del Pórtico 4 como nuevo acceso al predio.

como nuevo acceso al predio. Construcción de caminería e instalación de iluminación en el sector.

en el sector. Ampliación del patio cervecero, con conexión directa al nuevo ingreso.

Estas acciones buscan ordenar el flujo de personas y facilitar el desplazamiento en uno de los eventos de mayor convocatoria.

Refuerzo de servicios sanitarios

En materia de servicios, el plan contempla la construcción de un nuevo núcleo de sanitarios para mujeres, una obra que responde a la necesidad de ampliar la capacidad existente y mejorar las condiciones de uso.

Paralelamente, se avanza en la refacción de los baños ya existentes, lo que incluye el incremento en la cantidad de inodoros disponibles. Estas intervenciones se orientan a atender una demanda concreta del público, vinculada a la comodidad y la accesibilidad durante la permanencia en el predio. Los trabajos en este ámbito incluyen:

Construcción de nuevos sanitarios destinados al público femenino .

. Refacción de instalaciones existentes .

. Aumento en la cantidad de inodoros disponibles.

De este modo, se busca garantizar una infraestructura acorde al volumen de asistentes que caracteriza a la fiesta.

Renovación de caminería

Otro componente central del plan de obras es la renovación de la caminería, tanto en el eje central del predio como en los caminos de ingreso. Esta intervención apunta a mejorar la transitabilidad y facilitar el desplazamiento peatonal, un aspecto clave durante jornadas de alta concurrencia.

La actualización de estos espacios permitirá una circulación más ordenada y segura, contribuyendo a una mejor distribución del público en todo el predio.

Infraestructura eléctrica e iluminación

En el área de infraestructura, se ejecuta el tendido de nuevas tomas eléctricas en el escenario mayor, lo que permitirá optimizar el funcionamiento de los espectáculos y garantizar el suministro necesario para las actividades programadas.

Además, se avanza en la instalación de columnas y redes de iluminación en distintos sectores del predio, una mejora que impacta tanto en la seguridad como en la visibilidad durante el desarrollo de la fiesta. Estas intervenciones incluyen:

Instalación de tomas eléctricas en el escenario principal .

. Colocación de columnas de iluminación .

. Extensión de redes eléctricas en diversas áreas.

El refuerzo de estos sistemas resulta fundamental para sostener la dinámica del evento en condiciones adecuadas.

Mantenimiento general

Las obras en ejecución se complementan con tareas de mantenimiento general en áreas como plomería, electricidad y pintura. Estas acciones forman parte de una labor sostenida que se realiza cada año con el objetivo de preservar el estado del predio y adaptarlo a nuevas necesidades.

El conjunto de intervenciones refleja una política de mejora continua, orientada a consolidar al Predio Ferial como un espacio preparado para recibir a una gran cantidad de visitantes.