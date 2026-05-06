Milei desembarcó en Los Ángeles con una agenda exprés para seducir inversiones

Javier Milei llegó a Los Ángeles para encabezar una visita relámpago a los Estados Unidos, diseñada exclusivamente en torno a una agenda económica. El objetivo central del viaje es mantener encuentros con empresarios, exponer el rumbo del Gobierno y abrir canales para la llegada de inversiones, en una escala que tendrá una duración acotada y culminará con su regreso a la Argentina en las próximas horas.

La estrategia oficial apunta a aprovechar una vidriera internacional que reúne a referentes del mundo empresarial y financiero, en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar una nueva etapa de su programa económico. La exposición del Presidente ante ejecutivos e inversores será el eje de la misión, en un intento por posicionar al país como un destino atractivo para el desembarco de capitales.

Comitiva reducida y control político

Una de las decisiones políticas que rodearon la gira fue la de mantener una comitiva mínima, en línea con la intención de mostrar austeridad y foco en los objetivos económicos. Milei viajó acompañado únicamente por Pablo Quirno y Luis Caputo, dos figuras clave en el armado técnico y político de la misión.

En paralelo, Karina Milei se quedó en la Argentina, donde continúa al frente de la gestión diaria con actividades previstas en el país. Desde el oficialismo destacan este esquema como una señal de administración acotada del viaje y de concentración en una agenda puntual, sin desvíos hacia compromisos políticos más amplios.

Un discurso para consolidar el rumbo

En Balcarce 50 explican que la prioridad del viaje es utilizar este escenario internacional para volver a defender el programa económico del Gobierno. La exposición de Milei estará centrada en conceptos que el Ejecutivo considera clave para atraer inversiones:

Previsibilidad económica

Ajuste fiscal

Reformas promercado

No se trata de una gira con una agenda bilateral tradicional ni de encuentros políticos de alto nivel, sino de un viaje estructurado alrededor de reuniones con empresarios y de una intervención pública destinada a reforzar el mensaje económico.

La apuesta oficial es que esta presentación permita dar un paso más allá del relato de estabilización y avanzar hacia una narrativa enfocada en la llegada de capitales.

Un foro con actores globales

El viaje tiene como telón de fondo un encuentro que se desarrolla durante varios días y que convoca a empresarios, financistas, funcionarios y referentes de distintos sectores. En ese ámbito se abordan temas vinculados a mercados, inversión, energía, innovación y geopolítica. Dentro de la programación del evento figuran personalidades de peso internacional, lo que refuerza la relevancia del escenario elegido por el Gobierno para proyectar su mensaje.

Entre los participantes mencionados se encuentran María Corina Machado, Rafael Grossi, Kristalina Georgieva, Larry Fink, Ron DeSantis, Ted Cruz, Mike Walt y Gianni Infantino. En este contexto, la Casa Rosada apuesta a que Milei utilice su intervención para posicionar a la Argentina dentro del radar de los grandes inversores globales.

Cronograma ajustado y retorno inmediato

La agenda del Presidente en Los Ángeles está marcada por tiempos precisos. Milei tiene previsto hablar el miércoles 6 de mayo a las 14 hora local, luego de una reunión con Milken y de un encuentro con empresarios.

El cronograma establece que el vuelo de regreso partirá a las 18 desde Los Ángeles, con llegada a la Ciudad de Buenos Aires el jueves a las 13.30. Se trata de una visita breve pero intensa, diseñada para concentrar en pocas horas una serie de reuniones y exposiciones estratégicas.

De la estabilización a la búsqueda de capitales

Desde la Casa Rosada sostienen que el viaje forma parte de una nueva etapa del programa económico. Tras la fase inicial de ajuste, el Gobierno busca instalar la idea de que la Argentina ingresó en un período orientado a captar dólares para sectores productivos y proyectos de inversión.

Como antecedente, el propio oficialismo recuerda el discurso que Milei brindó en mayo de 2024 en ese mismo circuito, cuando convocó a empresarios a "apostar por la Argentina".

En esta oportunidad, la lógica se mantiene: no hay anuncios oficiales de inversiones vinculados directamente a la visita, sino que el foco está puesto en consolidar vínculos y abrir canales de diálogo con ejecutivos y fondos internacionales.

Articulación política y agenda paralela

El esquema del viaje también refleja una articulación interna dentro del Gobierno. Mientras Milei despliega su agenda en Estados Unidos, Karina Milei encabezará este jueves en San Juan una actividad vinculada a la industria minera, junto a gobernadores aliados.

De este modo, la administración nacional combina la proyección internacional con la continuidad de la gestión local, en una estrategia que busca alinear la búsqueda de inversiones externas con el desarrollo de sectores productivos dentro del país. La presencia de Luis Caputo como respaldo técnico del mensaje económico y de Pablo Quirno en el armado político-diplomático refuerza la orientación del viaje, centrada en construir confianza con actores clave del sistema financiero y empresarial global.