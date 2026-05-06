El Gobierno amplía a 500 las becas universitarias junto a la Universidad Siglo 21

Ante la importante respuesta de jóvenes de toda la provincia, el Gobierno de Catamarca decidió ampliar el cupo de becas de formación universitaria impulsadas junto a la Universidad Siglo 21, pasando de 320 a 500 vacantes. La medida surge como consecuencia directa del alto nivel de interés registrado en la convocatoria, que superó ampliamente las expectativas iniciales.

La iniciativa es desarrollada en articulación entre el Ministerio de Educación y Trabajo y el sector privado, con el objetivo de brindar más oportunidades de acceso a la educación superior a jóvenes egresados del nivel secundario. La ampliación del cupo busca dar respuesta a una demanda concreta, en un contexto donde cada vez más estudiantes buscan continuar su formación académica.

La decisión de incrementar la cantidad de becas se enmarca en una política orientada a fortalecer la vinculación entre educación y empleo, promoviendo trayectos formativos alineados con las necesidades del desarrollo productivo provincial.

Destinatarios y alcance del programa

El programa está dirigido a jóvenes egresados del nivel secundario que desean continuar sus estudios y adquirir herramientas que faciliten su inserción en el mundo laboral. La propuesta apunta a acompañar a este segmento en una etapa clave, ofreciendo alternativas formativas que respondan a las demandas actuales.

La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, destacó el impacto de la convocatoria y explicó el motivo de la ampliación: "Recibimos más de mil postulaciones, una respuesta que refleja el enorme interés de los jóvenes catamarqueños por seguir formándose y prepararse para las oportunidades que hoy se abren en la provincia. Frente a esa demanda, el gobernador Raúl Jalil tomó la decisión de ampliar el cupo de becas, que originalmente era de 320, a 500, para que más estudiantes puedan acceder a trayectos formativos pensados en función de las necesidades reales del sector productivo".

Formación en áreas estratégicas

Uno de los ejes centrales del programa es la orientación de las becas hacia áreas estratégicas para el crecimiento de Catamarca. La oferta académica incluye propuestas vinculadas a sectores que actualmente demandan nuevos perfiles técnicos y profesionales.

Entre las áreas contempladas se encuentran:

Energía .

. Redes y telecomunicaciones .

. Ambiente .

. Turismo .

. Marketing digital .

. Desarrollo de videojuegos.

Estas disciplinas fueron seleccionadas en función de su relevancia dentro del esquema productivo provincial, con el objetivo de formar recursos humanos capacitados que puedan integrarse a estos sectores.

Modalidad virtual y alcance territorial

La cursada se desarrollará en modalidad virtual, lo que permitirá que jóvenes de distintos departamentos de la provincia puedan acceder a la formación sin necesidad de trasladarse. Este formato incluye acompañamiento docente permanente, tanto en encuentros sincrónicos como asincrónicos.

Esta característica del programa resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades, ya que facilita el acceso a la educación superior a estudiantes que residen en diferentes puntos del territorio provincial. La posibilidad de estudiar desde el hogar amplía el alcance de la iniciativa y contribuye a una mayor inclusión educativa.

Inscripción abierta y acceso online

El proceso de inscripción se mantiene abierto y se realiza de manera 100% online, lo que simplifica el acceso para los interesados. Los postulantes pueden consultar los requisitos y la oferta de trayectos formativos a través del sitio oficial habilitado para la convocatoria.

Entre los aspectos principales del programa se destacan:

Cupo ampliado: de 320 a 500 becas.

de 320 a 500 becas. Postulaciones recibidas: más de 1.000.

más de 1.000. Modalidad: virtual con acompañamiento docente.

virtual con acompañamiento docente. Destinatarios: egresados del nivel secundario.

egresados del nivel secundario. Inscripción: completamente online.

Educación y trabajo

Con esta ampliación, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de articular la educación con el mundo del trabajo, promoviendo iniciativas que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral. La propuesta no sólo apunta a ampliar el acceso a la formación universitaria, sino también a desarrollar capacidades en áreas clave para el futuro de Catamarca.

El incremento del cupo refleja una decisión orientada a acompañar el interés de los jóvenes y potenciar sus oportunidades de desarrollo, en un contexto donde la formación técnica y profesional adquiere un rol central.

De este modo, el programa de becas junto a la Universidad Siglo 21 se consolida como una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento provincial, a partir de la formación de nuevos perfiles que puedan integrarse a los sectores productivos en expansión.