El PRO contra la decisión de Milei de respaldar a Adorni: "Afecta mucho al Gobierno"

La tensión entre el PRO y el Gobierno nacional volvió a quedar expuesta tras las duras declaraciones del secretario general del partido, Fernando de Andreis, quien cuestionó abiertamente la decisión del presidente Javier Milei de respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del avance de la causa por enriquecimiento ilícito.

El dirigente macrista, considerado uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri, sostuvo que la postura del Presidente genera un fuerte desgaste político y afecta directamente la imagen de la administración nacional. En declaraciones a Radio La Red, De Andreis aseguró que el oficialismo lleva demasiado tiempo concentrado en una situación que, a su entender, desvía la atención de las prioridades centrales del Gobierno.

"Afecta mucho al Gobierno"

Durante la entrevista radial, De Andreis afirmó que la defensa pública de Adorni por parte de Milei tiene consecuencias políticas negativas para la administración libertaria. El dirigente sostuvo que el Gobierno "está hace un mes y medio o dos poniendo la energía en un lugar donde no la tiene que poner".

La crítica apuntó directamente a la estrategia política del oficialismo y al costo que, según el PRO, implica sostener el respaldo al funcionario mientras avanza la investigación judicial. En ese marco, el diputado nacional consideró que la situación no solo genera desgaste interno, sino que además perjudica la percepción pública del Gobierno.

De Andreis también cuestionó con dureza la postura adoptada por Adorni frente al caso y remarcó la ausencia de explicaciones claras sobre la situación judicial. Según expresó, existe una "falta de claridad y de explicaciones respecto al tema" por parte del jefe de Gabinete. El dirigente calificó esa situación como "inentendible" y señaló que no encuentra justificación política ni comunicacional para la estrategia elegida. "No le veo ninguna lógica, daña la imagen del Gobierno", sostuvo.

El rol de Mauricio Macri

Las declaraciones de De Andreis volvieron a mostrar el malestar creciente dentro del PRO respecto de algunas decisiones tomadas por el oficialismo nacional. La intervención pública del secretario general del partido, además de reflejar una posición institucional, también expuso el alineamiento con la mirada de Mauricio Macri, principal referente del espacio.

En ese contexto, las críticas se concentraron en el impacto político que puede tener para la gestión de Milei la continuidad de la defensa pública a Adorni. Desde el entorno macrista consideran que el Gobierno dedica esfuerzos y capital político a un conflicto que deteriora su imagen y desvía la atención de otros temas de gestión.

La postura de De Andreis dejó en evidencia una preocupación vinculada al desgaste institucional y a la necesidad, según planteó, de priorizar el funcionamiento del Gobierno antes que las disputas personales o las defensas individuales.

Fuertes cuestionamientos a Patricia Bullrich

Las críticas del dirigente del PRO no se limitaron al vínculo entre Milei y Adorni. De Andreis también apuntó contra Patricia Bullrich, exjefa del PRO y actual titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

El dirigente cuestionó los reiterados cambios de espacio político protagonizados por Bullrich a lo largo de su carrera y sostuvo que esa dinámica perjudicó tanto a su figura como al sistema político argentino.

"Creo que hay que tener cierta tranquilidad y quedarse quieto un rato", expresó De Andreis, en una de las definiciones más contundentes de la entrevista. Además, agregó que "lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro".

Según el diputado nacional, esos movimientos permanentes "le hicieron mucho daño a ella y a la política argentina".