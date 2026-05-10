Negociando las PASO: el Gobierno acelera acuerdos con Catamarca y nueve provincias

Mientras continúan las complejas negociaciones parlamentarias para avanzar con la eliminación de las PASO, el Gobierno nacional ya puso en marcha una estrategia política de largo alcance orientada a construir acuerdos electorales con más de una decena de provincias de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La iniciativa es encabezada por un esquema político conformado por Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y el armador político Eduardo Menem, quienes comenzaron una primera ronda de reuniones con gobernadores en clave electoral. El objetivo de la Casa Rosada es avanzar en la consolidación de alianzas provinciales que le permitan fortalecer el armado nacional de La Libertad Avanza en un escenario todavía abierto y atravesado por tensiones estratégicas.

En el fondo de las conversaciones aparece un debate que aún no tiene resolución definitiva dentro del oficialismo: optar por un modelo pragmático de acuerdos amplios o insistir con la idea de "pintar el país de violeta" bajo una lógica de expansión propia del mileísmo.

Aunque el calendario electoral de 2027 todavía aparece lejano, en el Gobierno consideran necesario anticipar definiciones políticas y fortalecer vínculos territoriales en un contexto donde las negociaciones legislativas y las alianzas provinciales comienzan a adquirir peso decisivo.

Las provincias señaladas

Dentro del mapa político que diseña el Gobierno aparecen más de diez provincias con distintos niveles de cercanía con la Casa Rosada. El oficialismo divide ese universo en diferentes grupos según el tipo de relación construida durante los últimos meses.

En un primer sector figuran provincias consideradas aliadas directas del Gobierno nacional y con antecedentes de acuerdos electorales junto a La Libertad Avanza en 2025. Allí aparecen Mendoza, Entre Ríos y Chaco. Sus gobernadores, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, visitaron recientemente la Casa Rosada para ratificar la continuidad de los acuerdos políticos alcanzados el año pasado.

Según una fuente cercana a las negociaciones, esos entendimientos implican "el apoyo al Gobierno nacional y el respaldo a nivel provincial de La Libertad Avanza". Dentro del oficialismo nacional consideran a esos mandatarios como aliados privilegiados debido a que acompañaron las reformas impulsadas por el Gobierno y obtuvieron triunfos electorales en octubre.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que el esquema previsto para 2027 tendrá características distintas. "Son distintos términos pero se puede imaginar un acuerdo", señalaron cerca del oficialismo.

Catamarca y las dialoguistas

Otro conjunto de provincias aparece bajo una lógica más compleja y diversa. Allí figuran distritos gobernados por el peronismo, exreferentes de Juntos por el Cambio y administraciones provinciales con identidad propia.

En ese grupo se encuentran Tucumán, Catamarca, Salta, Corrientes, Jujuy, San Juan, San Luis, Misiones. Dentro de ese esquema, el primer mandatario recibido en Balcarce 50 fue el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien esta semana compartió una foto junto a Diego Santilli y Karina Milei.

En paralelo, representantes de varias de esas provincias coincidieron con la secretaria general de la Presidencia y los negociadores oficiales durante el lanzamiento de la mesa federal minera en San Juan, un encuentro que también funcionó como ámbito de articulación política.

En un tercer nivel aparecen provincias como Santa Fe, Córdoba y Chubut. Desde el Gobierno reconocen que esos distritos podrían ejercer una presión mayor durante las negociaciones con La Libertad Avanza y plantear condiciones más exigentes para alcanzar acuerdos electorales.

La eliminación de las PASO

El adelantamiento de las conversaciones electorales no responde solamente a una planificación de largo plazo. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el Gobierno necesita construir respaldo político inmediato para avanzar con uno de los puntos centrales de su reforma electoral: la eliminación de las PASO.

El escenario parlamentario aparece complejo para la Casa Rosada debido al rechazo de sectores del PRO y de la UCR a eliminar las primarias. En ese contexto, el acompañamiento de los gobernadores se vuelve fundamental para alcanzar los votos necesarios en el Congreso. Desde el entorno de uno de los interlocutores de la Casa Rosada con las provincias reconocieron que el apoyo a la eliminación de las PASO podría transformarse en una condición para avanzar en futuros acuerdos electorales. "Puede ser un todo o nada", explicaron.

La discusión deja al descubierto cómo el Gobierno busca vincular la negociación legislativa inmediata con el armado político de mediano plazo.

El dilema estratégico de La Libertad Avanza

En paralelo a las conversaciones con las provincias, el oficialismo enfrenta una discusión interna sobre cuál será la estrategia electoral más conveniente para 2027, año en el que Javier Milei buscará su reelección presidencial.

El principal interrogante es si La Libertad Avanza priorizará acuerdos pragmáticos para garantizar competitividad nacional o si insistirá con candidaturas propias en todos los distritos bajo la idea de expandir territorialmente el sello libertario.

Desde sectores vinculados a algunos gobernadores analizan que el debate es esencialmente político y electoral. "Hay dos cosas que le interesan a los gobernadores: recursos y reelección. Esto no se resuelve con recursos, es exclusivamente electoral, y ahí empieza a jugar la estrategia de los gobernadores", señalaron.

Ese escenario abre negociaciones complejas en distintas provincias. El oficialismo deberá decidir si presenta listas propias en territorios donde no tiene perspectivas claras de triunfo o si alcanza acuerdos con oficialismos locales para evitar victorias de espacios vinculados al kirchnerismo.

Las disputas por cargos

Las conversaciones también anticipan discusiones sobre la integración de listas legislativas nacionales y provinciales, lugares en gabinetes locales e incluso la eventual participación de Javier Milei en campañas provinciales.

Fuentes vinculadas al armado político sostienen que el Gobierno evalúa escenarios donde podría colocar vicegobernadores en distintas provincias como parte de acuerdos más amplios. Sin embargo, también reconocen que algunos mandatarios podrían rechazar alianzas y optar por competir directamente contra La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, dentro del oficialismo nacional proyectan que la mayoría de los gobernadores desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales. Ese panorama genera preocupación en sectores libertarios debido a que, aunque La Libertad Avanza obtuvo triunfos en los comicios nacionales de octubre, sufrió derrotas importantes en la mayoría de las disputas locales, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires.

En varias provincias aclaran que las conversaciones todavía son preliminares o incluso no comenzaron formalmente. No obstante, los canales de diálogo ya están abiertos y el Gobierno avanza en la construcción de un entramado político que busca llegar fortalecido al escenario electoral de 2027.