Operaron de urgencia al gobernador Osvaldo Jaldo tras sufrir un cuadro coronario

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de sufrir un cuadro coronario mientras se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenía previsto mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según informó el parte médico oficial, el mandatario presentó un cuadro de intenso dolor precordial acompañado de sudoración, por lo que fue trasladado al centro de salud para una evaluación inmediata.

Tras realizarle estudios de laboratorio e imágenes, los especialistas detectaron un cuadro compatible con una angina inestable y decidieron practicar una cinecoronariografía para determinar el origen del problema.

El estudio reveló una estenosis, es decir, un estrechamiento significativo, en una rama de la arteria coronaria derecha. Ante ese diagnóstico, el equipo médico llevó adelante una angioplastia con la colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Finalizada la intervención, el Hospital Italiano informó que Jaldo presenta una evolución favorable.

"El paciente presenta una buena recuperación postoperatoria y permanecerá internado para control en esta institución", indicaron desde el establecimiento.

Hasta el momento, el Gobierno de Tucumán no informó cuánto tiempo demandará la recuperación del mandatario ni cuándo podrá retomar su agenda oficial. Tampoco se precisó si las actividades institucionales previstas para los próximos días sufrirán modificaciones.

Qué es un stent y por qué se utiliza

El procedimiento realizado al gobernador comenzó con una cinecoronariografía, un estudio que permite observar el estado de las arterias coronarias mediante la inyección de un medio de contraste y la obtención de imágenes con rayos X.

A partir de ese examen, los médicos detectaron una obstrucción en una de las arterias que irrigan el músculo cardíaco y decidieron colocar un stent, una pequeña malla metálica que mantiene abierta la arteria y permite restablecer la circulación normal de la sangre, reduciendo el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.