El Rodeo inauguró nuevas obras en su polideportivo y sumó infraestructura

Este domingo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, dejó formalmente inauguradas las obras realizadas en la cancha de fútbol reglamentaria del Polideportivo Municipal, una intervención que refuerza la infraestructura deportiva y recreativa de la villa veraniega y apunta a consolidar espacios de encuentro para la comunidad.

Las mejoras forman parte de una política provincial orientada a fortalecer el deporte como herramienta de inclusión social, formación de valores y desarrollo comunitario, especialmente en localidades del interior. En este sentido, las obras no solo benefician a los clubes locales, sino que también amplían las posibilidades de uso del complejo por parte de vecinos, instituciones educativas y organizaciones deportivas.

Entre los trabajos ejecutados se destaca el cierre perimetral completo del predio, una obra clave para garantizar mayor seguridad y orden en el uso de las instalaciones. Además, se instaló un sistema de riego por aspersión, fundamental para el mantenimiento del campo de juego y para asegurar condiciones adecuadas durante todo el año, especialmente en una localidad con alta actividad deportiva y turística.

Asimismo, se construyó un Salón de Usos Múltiples (SUM) junto a nuevos vestuarios, emplazados en la zona baja del complejo. Estas instalaciones permitirán mejorar la logística de entrenamientos, partidos y eventos deportivos, además de ofrecer un espacio versátil para actividades sociales, reuniones y encuentros comunitarios.

Cabe destacar que la cancha del Polideportivo Municipal es utilizada como sede habitual por el club San Martín de El Rodeo, que hace de local en este espacio con todas sus divisiones en los torneos organizados por la Liga Ambateña de Fútbol. La puesta en valor del predio representa, por lo tanto, un avance significativo para la práctica competitiva y formativa del fútbol en la región.

Durante el acto, el gobernador Jalil asumió además el compromiso de avanzar con la iluminación del campo de juego, una obra largamente esperada que permitirá extender el horario de uso de la cancha, facilitar entrenamientos nocturnos y ampliar la oferta de actividades deportivas. "Vamos a seguir trabajando para potenciar la infraestructura de los clubes en toda la provincia con nuestro Plan de Infraestructura Deportiva. El deporte crea valores, crea amistad y conducta, que es lo que más necesitamos en estos tiempos", afirmó el mandatario provincial,

Por su parte, el intendente Armando Seco Santamarina agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno de Catamarca y resaltó la importancia de las obras ejecutadas en distintos ámbitos de la localidad. En su discurso, subrayó que las inversiones provinciales en infraestructura vial, deportiva y espacios públicos han permitido mejorar de manera integral la calidad de vida de los habitantes de El Rodeo y potenciar su perfil turístico y social.

El acto de inauguración contó con la presencia de los intendentes Patricio Villafañez (Los Varela) y Jorge Herrera (Las Juntas); la senadora departamental Romina Williams; el secretario de Deportes, Guillermo Perna, además de otras autoridades provinciales, departamentales, dirigentes deportivos y vecinos de la localidad.

Con estas obras, El Rodeo suma infraestructura estratégica que refuerza el rol del deporte como motor de integración, recreación y desarrollo, en línea con una política pública que busca garantizar espacios adecuados y accesibles para la práctica deportiva en toda la provincia.