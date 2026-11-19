El Senado convirtió el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, y establece un mecanismo de desalojos "expres" para los campos y viviendas usurpadas.

El proyecto se aprobó por 42 contra 26 votos que fueron aportados por el oficialismo y bloques aliados.

Además de la Libertad Avanza, votaron a favor la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal, y Movimiento por Misiones.

En tanto, lo hicieron en contra el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero, y Justicia Social.

El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno, ya que primero debio eliminar los cambios en la ley de Tierras y el manejo del Fuego, y luego en diputados, ante el temor de que se pueda derogar el DNU70/23, se restituyo la ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.