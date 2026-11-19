La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se pronunció respecto a la crisis que atraviesa la industria nacional y una vez más, volvió a diferenciarse del Gobierno de Javier Milei.

"Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción", aseveró la titular del Senado en su cuenta de la red social X.

La funcionaria acompañó su declaración con la publicación que anunciaba el cierre de la planta de conservas de La Campagnola en Mar del Plata, tras haber paralizado en forma temporal sus actividades el pasado 28 de octubre.

No es la primera vez que Villarruel marca su posición respecto a la industria nacional. El pasado 17 de agosto durante la Expo Venado 2026, la vicepresidenta sostuvo: "(Estoy) sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes".

Ante esa situación, consideró que la dirgencia política debía "empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto".

Además de sus pronunciamientos, Villarruel estuvo en contacto con la industria en diversas oportunidades. El 4 de noviembre, tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, la titular de la Cámara Alta recibió a la Cámara del Papel y Afines (CAPA) a fin de "a escuchar la realidad del sector, sus desafíos y las problemáticas que enfrentan en una actividad fundamental para la industria nacional".

En esa línea, el 30 de octubre, estuvo en Reciclar, "una empresa argentina con 32 años de trayectoria y 400 empleados, que recupera y procesa 30.000 toneladas de envases plásticos por año", según precisó en sus redes.

La decisión de Arcor sobre La Campagnola

La determinación de Arcor de cerrar la planta de atún de la Campagnola en Mar del Plata, afectará a 75 trabajadores y se decidió luego de meses de paralización en la producción de conservas de atún y caballa, su principal actividad

Arcor explicó que se vió obligado a empezar a importar el atún desde el exterior debido a que dejó de pescarse en la Argentina.

"En la actualidad, el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen", indicó mediante un comunicado.

Y agregó: "La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible".



