Senado: aprobaron 67 pliegos judiciales y vuelve el debate por la eliminación de las PASO

El Senado de la Nación sesionó este jueves desde las 11 en una jornada de baja intensidad política y sin que, en la previa, se esperaran grandes sobresaltos. La Cámara alta regresó al recinto luego de tres semanas de inactividad, en una sesión presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y marcada por la votación de 67 pliegos judiciales, el ingreso de otras 24 propuestas de designación y el anuncio de una próxima reactivación del debate por la reforma electoral.

La administración libertaria consiguió el aval del Senado para los nombramientos judiciales, mientras que el kirchnerismo expresó su oposición únicamente al pliego de Pablo Bertuzzi. El resto de las designaciones obtuvo el acompañamiento de la Cámara, en una votación que también dejó planteado el próximo desafío legislativo para el oficialismo: avanzar con una reforma cuyo eje central incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO, además del financiamiento de los partidos políticos.

Los pliegos judiciales y el regreso del Senado

El temario de la sesión incluyó el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales, que fueron girados a la Comisión correspondiente, y la votación de otros 67 pliegos que ya contaban con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Además, durante la jornada se contempló el tratamiento de cinco convenios internacionales, en el marco de la vuelta de la Cámara alta al recinto después de tres semanas sin actividad parlamentaria. Aunque la mayoría de los pliegos no presentaba controversias significativas, el debate tuvo como puntos de atención las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ambos cuestionados desde el kirchnerismo.

Los dos magistrados propuestos por el Gobierno fueron votados para integrar la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un tribunal llamado a intervenir en expedientes que involucran o pueden afectar políticamente a los hermanos Javier Milei y Karina Milei, entre ellos las causas vinculadas a ANDIS y la criptomoneda Libra.

Las 67 designaciones abarcan cargos en distintos distritos del país y forman parte de una promesa de La Libertad Avanza, cuyo cumplimiento era aguardado por las bancadas dialoguistas como una de las condiciones para acompañar al oficialismo.

Una votación conjunta

Los pliegos fueron sometidos a una votación conjunta. Sin embargo, durante los cierres de los bloques, el senador del PJ José Mayans aprovechó su tiempo de exposición para cuestionar al Gobierno nacional, al presidente Javier Milei y al equipo económico.

En una intervención en la que sostuvo que todos los temas que se están llevando adelante deberán ser investigados por la Justicia, el legislador formoseño puso el foco en el funcionamiento del Poder Judicial.

"Estamos con una Justicia altamente ineficiente", afirmó Mayans. Luego profundizó su cuestionamiento al señalar: "Este es un tema central, es el poder más desprestigiado, el 90% no cree en el Poder Judicial, es una crisis fenomenal".

En ese contexto, también hizo referencia al rol de la Justicia en la investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Durante su exposición, la senadora libertaria Nadia Márquez solicitó una interrupción, aunque Mayans no aceptó el pedido y continuó con su intervención.

Al momento de definir la posición del bloque peronista, el jefe de la bancada dejó en claro que el acompañamiento tendría una excepción. "Vamos a acompañar salvo un pliego. Nos vamos a oponer expresamente a Pablo Bertuzzi por lo que es de público conocimiento", expresó.

El resultado de las designaciones

La votación dejó un resultado diferenciado para el pliego de Bertuzzi respecto del resto de las designaciones. Los números fueron los siguientes:

Pablo Bertuzzi: 44 votos afirmativos y 23 negativos.

44 votos afirmativos y 23 negativos. Resto de los pliegos: aprobados por unanimidad con 66 votos.

De esta manera, el Senado otorgó el aval a las 67 designaciones judiciales, aunque el tratamiento dejó expuesta la oposición del kirchnerismo a la propuesta vinculada a Bertuzzi.

La aprobación representa un resultado favorable para la administración libertaria, que logró avanzar con los nombramientos en una jornada sin grandes sobresaltos políticos, pese a los cuestionamientos expresados desde el bloque peronista durante el debate.

Bullrich anticipó la vuelta de la reforma electoral

La sesión también sirvió para anticipar el regreso de otro debate considerado trascendental para el oficialismo: la reforma electoral.

La jornada fue impulsada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien antes de la votación de los pliegos judiciales y en medio de las cuestiones de preferencia, adelantó los plazos previstos para retomar el tratamiento del proyecto. El anuncio se produjo en el contexto de un pedido de preferencia formulado por la senadora Edith Terenzi para tratar un proyecto de ficha limpia.

Ante esa situación, Bullrich informó que "se convocará a la comisión para empezar a debatir la reforma electoral".

La senadora precisó, sin embargo, que la convocatoria no se realizará la próxima semana debido a la cantidad de comisiones previstas. "No será la semana que viene porque tenemos muchas comisiones", señaló, y adelantó que la convocatoria se concretará "para la otra semana".

De este modo, el oficialismo proyecta retomar el debate dentro de aproximadamente dos semanas, luego de que la discusión permaneciera sin avances tras un primer intento de alcanzar consensos.

La eliminación de las PASO

La reforma electoral tiene como uno de sus puntos principales la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, además del debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. Hasta el momento, la iniciativa solo fue tratada durante una jornada. Posteriormente, el oficialismo decidió no continuar con el debate en comisión ante la imposibilidad de conseguir un consenso que le asegurara los votos necesarios.

El anuncio de Patricia Bullrich abre ahora la posibilidad de reactivar la discusión parlamentaria, en un escenario en el que La Libertad Avanza deberá volver a buscar acuerdos para avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa.

Así, la sesión de este jueves dejó dos definiciones relevantes para el oficialismo. Por un lado, el Senado dio luz verde a los 67 pliegos judiciales, con la única oposición del kirchnerismo concentrada en la designación de Pablo Bertuzzi. Por otro, quedó establecido el próximo paso en materia legislativa: la convocatoria para retomar el debate por una reforma electoral que tiene en la eliminación de las PASO y en el financiamiento partidario sus principales puntos de discusión.