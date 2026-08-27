Con el acuerdo de aliados, el Gobierno busca aprobar la designación de jueces claves

Sin grandes contratiempos, el oficialismo y sus bloques aliados lograron reunir el quórum necesario para dar inicio a la sesión del Senado, en la que se tratará un extenso paquete de pliegos judiciales que incluye casi 70 postulaciones.

Entre las designaciones que concentran mayor atención se encuentran las de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, un tribunal de especial relevancia dentro de la estructura judicial por su carácter de instancia de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py.

Los pliegos judiciales constituyen el eje central de la sesión y, de acuerdo con lo previsto, se pondrá a consideración la aprobación de 67 nombramientos entre jueces, fiscales y defensores oficiales. En caso de prosperar este conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos, el Gobierno de Javier Milei habrá alcanzado un total de 177 cargos nombrados en el Poder Judicial, en su mayoría correspondientes a jueces de primera instancia, en menos de tres años de gestión.

Yadarola y Bertuzzi, las designaciones centrales

La designación de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi aparece como uno de los puntos centrales de la jornada parlamentaria. Ambos postulantes fueron seleccionados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sus postulaciones forman parte del proceso de rediseño judicial que impulsa la administración nacional, con el objetivo de avanzar sobre la cobertura de las más de 300 vacantes que, según la información proporcionada, el actual Gobierno recibió de la administración anterior.

La relevancia de estas nominaciones está vinculada con la función que cumple la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tribunal de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py.

Estos juzgados tienen a su cargo la investigación de denuncias por delitos de corrupción que salpican al Gobierno, lo que otorga una especial importancia institucional a las designaciones que serán analizadas por el Senado.

Casi 70 pliegos y 67 nombramientos previstos

El tratamiento de los pliegos judiciales será el principal punto de la sesión. Según lo previsto, los dictámenes de la Comisión de Acuerdos incluyen la posibilidad de aprobar 67 nombramientos, distribuidos entre distintos cargos del Poder Judicial.

Entre ellos se encuentran:

Jueces .

. Fiscales .

. Defensores oficiales.

La aprobación de este conjunto de pliegos permitiría al Gobierno libertario alcanzar la cifra de 177 cargos nombrados desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La mayoría de esas designaciones corresponde a jueces de primera instancia, en un proceso que forma parte de la estrategia oficial para completar las vacantes existentes en la estructura judicial.

A esa cifra podrían agregarse otras 22 designaciones, siempre que prosperen las postulaciones que el Poder Ejecutivo remitió esta semana al Senado. Esas nominaciones ya quedaron habilitadas para su tratamiento en audiencia pública, luego de haber tomado estado parlamentario durante el mediodía.

Un temario de baja tensión política

Más allá del tratamiento de los pliegos judiciales, el resto del temario previsto para la sesión presenta un nivel de menor tensión política. La agenda incluye media docena de proyectos de ley, todos vinculados con tratados internacionales en materia de cooperación penal y económica.

Entre los acuerdos que serán considerados figura una Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023. También se encuentra en el temario un tratado que involucra al Mercosur y que fue rubricado por el bloque regional con la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, fechado en septiembre de 2025.

La sesión incluye además otros instrumentos de cooperación internacional:

Un tratado de extradición con Chile .

. Un acuerdo de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica con Colombia , denominado "Tratado de Medellín" .

, denominado . Un tratado con Ucranio para el traslado de personas sentenciadas.

Homenajes y cuestiones de privilegio

Tal como establece el Reglamento del Senado, la sesión comenzó con los tradicionales homenajes y las cuestiones de privilegio. En este tramo inicial, la oposición kirchnerista impulsó distintos planteos dirigidos, en su mayoría, contra el Gobierno Nacional.

Uno de ellos fue presentado por el senador peronista Daniel Bensusán, representante de La Pampa, quien cuestionó el destino de fondos específicos provenientes del impuesto a los combustibles. Según el planteo del legislador, esos recursos deberían estar destinados a infraestructura vial, pero el Gobierno los utiliza para sostener el superávit fiscal.

Bensusán denunció que el Poder Ejecutivo habría desviado más de un billón de pesos. "¿Dónde están? -se preguntó- En bonos, en la timba financiera que tanto le gusta al ministro de Economía, pero no están destinados donde tienen que estar", afirmó el legislador.

La crítica por el destino de los fondos

El senador pampeano profundizó sus cuestionamientos durante su intervención en el recinto. Según denunció, el manejo de esos recursos se aparta del destino específico que deberían tener los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

"Siguen manejando los fondos públicos como una mesa de dinero, como está acostumbrado a hacer estos muchachos del equipo económico; pero son fondos públicos con un destino y no pueden hacer lo que quieran", concluyó Bensusán.

Mientras se desarrollaban estos planteos de la oposición, el oficialismo mantenía el foco puesto en el tratamiento de los pliegos judiciales, considerados el principal objetivo de la sesión.

La posible aprobación de las designaciones de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, junto con otros 65 nombramientos previstos en el paquete de dictámenes, podría representar un nuevo paso en la estrategia del Gobierno para avanzar en la cobertura de cargos vacantes dentro del Poder Judicial.

Con el quórum ya alcanzado y el acuerdo con sus bloques aliados, el oficialismo busca ahora convertir los pliegos en el resultado central de una sesión que, más allá de los cuestionamientos iniciales de la oposición, tiene en las designaciones judiciales su principal punto de atención.