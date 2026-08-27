Diputados recibió a la Unión Comercial para analizar el endeudamiento y las tarifas

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte de la Cámara de Diputados, presidida por Natalia Ponferrada, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Unión Comercial de Catamarca (UCC) con el objetivo de generar un espacio de diálogo directo con el sector, conocer sus principales problemáticas y analizar las inquietudes y propuestas vinculadas con la realidad económica y comercial de la provincia.

Del encuentro participaron el presidente de la UCC, José "Pepe" Martínez, junto a Carlos Chávez, Raúl Nazareno y Gustavo Storaccio, quienes expusieron ante los integrantes de la Comisión distintos aspectos de la situación que atraviesa actualmente la actividad comercial.

Entre los principales temas abordados aparecieron el endeudamiento de las familias, la consecuente pérdida de capacidad de compra y su impacto sobre el nivel de consumo y las ventas, además de la carga impositiva, el costo de la energía y la necesidad de avanzar en medidas que permitan acompañar al sector mientras se busca un escenario de mayor estabilidad económica.

El endeudamiento y su impacto sobre el consumo

Al finalizar la reunión, José "Pepe" Martínez explicó que una de las principales preocupaciones planteadas por la Unión Comercial está relacionada con el endeudamiento de la población a través de tarjetas de crédito y préstamos que muchas familias no pueden afrontar.

"Una de las cosas que más nos preocupa es el endeudamiento que tiene la población con las tarjetas de crédito y con los créditos que no los puede pagar", sostuvo el titular de la UCC.

Según planteó Martínez, esta situación impacta de manera directa en la actividad comercial debido a la reducción de la capacidad de compra de los consumidores. La pérdida de poder adquisitivo se traduce, de esta manera, en una caída en el nivel de comercialización y en las ventas de los negocios. Ante este escenario, desde la entidad comercial solicitaron analizar alternativas que permitan refinanciar las deudas, con el objetivo de que los consumidores puedan recuperar capacidad de compra y, a partir de ello, contribuir a una nueva dinamización de la actividad comercial.

El planteo vincula así la situación financiera de las familias con la realidad cotidiana del sector. Para los representantes de la UCC, el nivel de endeudamiento constituye uno de los factores que condiciona actualmente el consumo y repercute en el movimiento de los comercios de la provincia.

El reclamo por un alivio fiscal

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la carga impositiva que enfrenta el sector comercial. Martínez planteó la necesidad de encontrar mecanismos que permitan aliviar temporalmente la presión vinculada con Ingresos Brutos y revisar el impacto de las tasas relacionadas con la actividad comercial, hasta que el escenario económico pueda mejorar.

La búsqueda de medidas transitorias fue uno de los puntos que atravesó los distintos planteos realizados durante el encuentro. Desde el sector se expuso la necesidad de contar con herramientas que permitan atravesar la situación actual mientras se avanza, al mismo tiempo, en soluciones de carácter más estructural.

El costo de la energía

Por su parte, Raúl Nazareno remarcó que la reunión permitió abordar de manera amplia la crisis que atraviesa el comercio y señaló la necesidad de avanzar en medidas concretas vinculadas con el alivio fiscal y la reducción de costos. "Es un alivio fiscal fundamentalmente, reducción de alícuotas de Ingresos Brutos, un plan para tratar de reducir el costo de la energía, que es altísimo", expresó Nazareno.

El representante de la UCC explicó además que el elevado costo de los servicios no afecta solamente a los comercios, sino también a las familias. Esta situación, según señaló, termina reduciendo la capacidad de consumo, lo que vuelve a impactar sobre la actividad comercial.

De esta manera, durante el encuentro se estableció una relación directa entre los costos que deben afrontar los negocios, las dificultades económicas de los hogares y el comportamiento del consumo. El planteo de medidas para reducir el costo de la energía se sumó así a los pedidos de alivio fiscal y refinanciación de deudas.

Un sector con alrededor de 20.000 empleos

La presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte, Natalia Ponferrada, calificó como "muy positiva" la reunión y destacó la importancia de contar con un espacio que permita escuchar directamente a los representantes del sector.

"La idea era escucharlos y tratar de buscar soluciones", expresó Ponferrada al referirse al objetivo del encuentro. La legisladora también se refirió a la situación expuesta durante la reunión y sostuvo: "Pudimos escuchar la situación difícil, crítica, en la que se encuentra el sector comercial de la provincia de Catamarca".

Ponferrada resaltó, además, la importancia que tiene la actividad comercial en materia de empleo dentro de la provincia. "Es un sector que es el segundo en dar empleos en la provincia. Hay alrededor de 20.000 empleados que dependen de este sector", afirmó.

La cifra expuesta durante el encuentro puso de relieve el alcance de la problemática analizada y la necesidad de considerar medidas que permitan paliar la situación actual del comercio.

Medidas transitorias y soluciones estructurales

En este sentido, Ponferrada señaló que el propósito de la reunión fue escuchar las demandas presentadas por la Unión Comercial y buscar herramientas que permitan acompañar al sector a través de medidas transitorias, mientras se avanza en soluciones de carácter más estructural.

El encuentro permitió poner sobre la mesa las distintas dificultades señaladas por los representantes comerciales y, al mismo tiempo, incorporar propuestas que serán consideradas en el ámbito legislativo.

La posibilidad de impulsar herramientas relacionadas con el empleo joven también formó parte de los temas mencionados, dentro de un conjunto de medidas orientadas a acompañar al comercio hasta que exista un horizonte de mayor estabilidad económica.

Diálogo entre los distintos bloques

Finalmente, la presidenta de la Comisión destacó el clima de diálogo que se alcanzó durante la reunión entre los distintos espacios políticos presentes.

"Hubo buen diálogo entre todos los legisladores de todos los bloques que tuvimos presentes hoy", sostuvo Ponferrada. Desde la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte se destacó que las inquietudes y propuestas acercadas por la Unión Comercial de Catamarca serán consideradas como un insumo para el trabajo legislativo.

La reunión dejó planteado un conjunto de demandas vinculadas con el endeudamiento de las familias, la caída del consumo, la presión impositiva y el costo de la energía, en un contexto que los propios representantes del sector calificaron como una crisis para la actividad comercial. Con alrededor de 20.000 empleados que dependen del sector, según destacó Ponferrada, el encuentro abrió un espacio de análisis entre los representantes comerciales y los legisladores para avanzar en la búsqueda de herramientas que permitan paliar la situación actual.