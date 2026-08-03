El SOEM Capital pidió la reapertura de la paritaria

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital presentó un pedido formal para la reapertura de las paritarias con el objetivo de iniciar la discusión salarial correspondiente al segundo semestre de 2026 para los trabajadores municipales de San Fernando del Valle de Catamarca.

La solicitud, que según el gremio había sido acordada al momento de firmarse el último incremento salarial en marzo de este año, fue presentada mediante una nota fechada el 30 de julio, dirigida al secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Germán Kranevitter.

En el documento, la organización sindical solicita expresamente que el funcionario establezca la fecha, el lugar y el horario para llevar adelante la convocatoria que permita dar inicio a una nueva instancia de negociación entre las partes.

La presentación fue suscripta por la secretaria general del SOEM, María Eugenia Varela, quien actuó en representación del sindicato con conocimiento e intervención de la Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados, dejando formalizado el reclamo ante las autoridades municipales.

Un pedido respaldado por el acuerdo firmado en marzo

En la nota, el sindicato explica que la solicitud se realiza en cumplimiento de lo establecido en la última Acta Acuerdo de Recomposición Salarial, rubricada entre las partes durante el mes de marzo de 2026.

El escrito menciona específicamente la Cláusula Cuarta del acuerdo, que contempla la convocatoria a una nueva instancia de negociación durante el segundo semestre del año, razón por la cual el gremio considera que corresponde avanzar con la apertura formal de la paritaria. En ese marco, el SOEM sostiene que el objetivo es iniciar una nueva discusión salarial que permita analizar la situación económica de los trabajadores municipales y encontrar criterios de actualización acordes al contexto actual.

Asimismo, la organización sindical expresa su expectativa de que el futuro encuentro permita aunar criterios objetivos y razonables, ajustados a las circunstancias económicas y sociales que, según manifiesta, afectan el bienestar del conjunto de los empleados municipales.

Los argumentos que sustentan el reclamo

Entre los fundamentos expuestos en la presentación, el sindicato sostiene que durante el transcurso del año continuaron registrándose variables económicas que impactan de manera directa sobre la economía familiar de los trabajadores. En ese sentido, el documento señala que persiste una pérdida del poder adquisitivo, situación que, de acuerdo con el gremio, se refleja en una disminución del consumo por parte de las familias de los empleados municipales.

A ello se suma, según expresa la nota, el incremento de los costos que deben afrontar mensualmente los trabajadores en materia de servicios e impuestos, factores que representan una presión cada vez mayor sobre los ingresos.

Otro de los puntos destacados por la organización sindical es la dificultad para acceder al sistema de salud, debido al aumento de los costos asociados, circunstancia que también repercute sobre la economía de los hogares.

Para el SOEM, el conjunto de estos factores constituye un fundamento suficiente para impulsar una nueva recomposición salarial durante la segunda mitad del año.

A la espera de una propuesta

En el tramo final de la nota, el gremio manifiesta su expectativa de que el Ejecutivo municipal presente una propuesta inicial que pueda ser trasladada a las bases sindicales. Según expresa el documento, contar con una oferta permitirá informar a los trabajadores y avanzar de manera concreta en el proceso de negociación previsto para el segundo semestre de 2026.

Mientras tanto, la organización sindical indicó que permanece a la espera de la convocatoria oficial, con el propósito de iniciar las reuniones paritarias y continuar el diálogo entre las partes.

El acuerdo salarial alcanzado en marzo

El pedido de reapertura se produce luego del acuerdo salarial alcanzado entre el Municipio y el SOEM durante el mes de marzo de este año. En aquella oportunidad, ambas partes acordaron un incremento salarial del 15 por ciento, que se aplicó en forma acumulativa sobre todos los conceptos salariales vigentes y se distribuyó en tres cuotas.

El cronograma establecido contempló un 5 por ciento sobre los haberes correspondientes al mes de marzo, abonado en abril; un segundo 5 por ciento sobre los haberes de mayo, pagado en junio; y un tercer 5 por ciento sobre los haberes de julio, que debía abonarse durante el mes de agosto.

Además del incremento porcentual, el Municipio asumió el compromiso de abonar una suma fija de carácter no remunerativo para todos los trabajadores comprendidos en la Ordenanza Municipal N° 1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias.