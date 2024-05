El SOEM marcha y Arévalo insiste: "Lo único que les importa es quebrar al gremio"

Con el clima de tensión al máximo, se desarrolla este viernes una nueva marcha de los municipales capitalinos, luego del nuevo ofrecimiento salarial de la comuna capitalina. Mientras se espera la respuesta del SOEM, los manifestantes se dirigen en esta oportunidad al Nodo Tecnológico, para plantar ahí su reclamo de mejoras salariales.

En la previa de la salida de la marcha, la arenga antes del inicio estuvo a cargo de Walter Arévalo, que en los últimos días volvió a adquirir protagonismo por sobre Luis Alamo, actual secretario general del gremio. El exdirigente, justificando esto, se preocupó en marcar que "yo nunca me fui. Soy parte del gremio. ¿Cómo me voy a ir si nosotros la levantamos cuando estaba fundida?". Luego agregó "¿Cómo me voy a ir si el secretario general es mi amigo y fue mi adjunto en la anterior gestión?".

En relación al conflicto y apuntado a la Municipalidad de la Capital, sentenció: "Hay una realidad, que es la mala intención de la comuna. El problema hoy no es el aumento salarial, porque lo que ve el Ejecutivo hacia adelante es quebrar al movimiento organizado".

Dicho esto justificó el paro y la permanencia de la medida de fuerza, acotando que de lo contrario, la comuna ya habría impuesto el aumento del 3,6%. Luego apuntando a Fernando Monguillot, dijo que este "quiere ponernos en contra a la sociedad" y añadió en relación a esto que "el dice que el aumento del 50% va a significar un incremento a la tasa de impuestos a los vecinos. La verdad, que él no nos puede echar la culpa a nosotros de su desorden administrativo".

