El titular del SOEM negó que el pase a planta permanente sea de contratados de hace muchos años

Luego de que el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, anunciara el pase a planta permanente de 200 contratados y la recategorización de otros 200 empleados del Municipio, el secretario general del SEOM, Walter Arévalo, salió al cruce del jefe comunal y dijo que el anuncio no es un logro político de esta gestión municipal, sino que está establecido por ley.

Además, negó que los pases a planta permanente sean de trabajadores que “hace muchísimos años venían con contrato de servicio”, tal como lo sostuvo el intendente cuando realizó el anuncio. “Saadi miente, no hay trabajadores hace muchísimos años en contratos de servicios, hay trabajadores que en estos casi 12 meses de inacción de gestión incumplieron con nuestro estatuto, a pesar, incluso, de haber firmado actas acuerdos con el SOEM y hoy, con total caradurez, hace anuncios como un logro político de algo que está establecido por ley y por derecho en nuestro estatuto y que se ganó en la calle y trabajando con concejales serios no serviles al intendente de turno”, escribió en su cuenta de Facebook el titular del SOEM.

En ese marco, sostuvo que durante la gestión de Raúl Jalil frente al Municipio se estableció por ordenanza que para el personal contratado por un contrato de locación de servicios, el plazo máximo del vínculo sea de dos años, debiendo pasar a la planta permanente pasado ese plazo.

Por último, también señaló que en la misma normativa se estableció de qué manera se realizarían las recategorizaciones anunciadas ayer por el intendente Saadi.