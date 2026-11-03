El Vaticano y el Gobierno ajustaron los últimos detalles para la llegada del Papa a Argentina

El Gobierno nacional recibió en el Palacio San Martín a la tercera y última avanzada del Vaticano, con el objetivo de repasar los detalles organizativos ante la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina. El encuentro fue encabezado por el canciller Pablo Quirno y reunió a representantes de la Santa Sede, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, la Secretaría de Culto, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad.

La reunión se desarrolló durante más de dos horas y estuvo centrada en cuestiones vinculadas con la seguridad y la organización de la visita. Al finalizar, el padre Máximo Jurcinovic, integrante de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó la expectativa que genera la llegada del pontífice y resumió el encuentro con una frase: "Más de dos horas de reunión, cansados pero felices de recibir al Papa, ya estamos muy cerca".

Según explicó Jurcinovic, la comitiva enviada por el Vaticano está integrada por miembros de seguridad, personas que trabajan en la celebración de las liturgias y equipos de logística. El religioso también confirmó que la agenda se encuentra definida y que no sufrió modificaciones respecto del esquema elaborado desde el comienzo de los preparativos.

"La agenda está confirmada, es la misma que estamos trabajando desde el principio", señaló.

Autoridades nacionales y representantes de la Santa Sede

En el encuentro participaron funcionarios de distintas áreas del Gobierno y representantes de la Iglesia, en una instancia de coordinación que busca garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante la visita pastoral.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; Mara Gorini, señalada como la mano derecha de Karina Milei; y el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

Por parte del Vaticano, llegaron a la Argentina Alessandro Gallo, funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje al país, junto con integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

La presencia de estos equipos responde a la necesidad de revisar los dispositivos organizativos vinculados con las actividades que León XIV desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. En ese marco, las autoridades nacionales y la delegación vaticana avanzaron en la revisión de los aspectos operativos de la visita.

Seguridad, comunicación y traslados: el ajuste final

Quirno destacó que la llegada del pontífice se encuentra cada vez más cerca y que los preparativos ingresaron en una etapa de revisión detallada. "Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados", afirmó el canciller fuera del Palacio San Martín, mientras se desarrollaba la reunión.

El funcionario aclaró que no se trata de resolver cuestiones pendientes de fondo, sino de ajustar los dispositivos previstos para el desarrollo de la visita. "No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados", sostuvo.

La coordinación abarca distintos aspectos de la organización, entre ellos:

Seguridad durante las actividades oficiales y pastorales.

Comunicación de los dispositivos previstos.

Traslados del pontífice y de las delegaciones.

Logística para las celebraciones litúrgicas.

Organización de las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Consultado acerca de la posibilidad de que se disponga una cadena nacional durante la visita, el canciller consideró que la relevancia del acontecimiento no la vuelve necesaria, aunque reconoció que se trata de una alternativa que se analiza por razones institucionales.

"La relevancia de la visita no hace necesaria la cadena nacional, pero obviamente por un tema institucional es algo que se baraja", indicó.

La agenda oficial

Quirno repasó algunos de los principales puntos de la agenda oficial, que comenzará con la recepción del Papa en el Aeroparque Jorge Newbery por parte del presidente Javier Milei. Luego está previsto un encuentro en la Casa Rosada.

El canciller también confirmó que el Presidente participará de la misa que se celebrará en el Monumento a los Españoles. La agenda pastoral incluirá, además, actividades en Córdoba y Luján, junto con visitas a instituciones y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Recepción oficial del papa León XIV por parte del presidente Javier Milei en Aeroparque.

Encuentro posterior en la Casa Rosada.

Misa en el Monumento a los Españoles, con la participación del Presidente.

Celebraciones religiosas en Córdoba y Luján.

Visita al Cottolengo de Don Orione.

Visita a la cárcel de Devoto.

Encuentro del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

La agenda también contempla una recepción en el Palacio Libertad, que reunirá a representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. Sobre la convocatoria, Quirno confirmó que fueron invitados todos los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta.

"Están invitados todos los gobernadores, todos los senadores, diputados, la vicepresidenta también", detalló. En cuanto a los expresidentes, aclaró que "todavía no están incluidos".

El mensaje del Papa

La expectativa por el mensaje que pueda transmitir León XIV durante su estadía también fue abordada por el canciller. Quirno descartó que exista preocupación por parte del Gobierno respecto de las palabras que pueda pronunciar el pontífice.

"Absolutamente ninguna preocupación. Estamos contentos y felices de la visita del santo padre. Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien", afirmó.

La declaración se produjo en un contexto en el que tanto la Casa Rosada como la Iglesia buscan evitar interpretaciones políticas sobre el viaje. Según explicó TN, el Gobierno espera que León XIV transmita un mensaje de alcance global, en línea con la postura histórica de la Iglesia de proteger a los sectores más vulnerables, y descarta que se trate de un discurso dirigido contra Javier Milei.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina ratificó el carácter pastoral de la visita, una definición que busca enmarcar las actividades del pontífice en su dimensión religiosa.

Llegada y estadía

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Su estadía se extenderá hasta el miércoles 11.

Durante esos días, el pontífice desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, como parte de una gira latinoamericana que también incluye visitas a Perú y Uruguay.

Con la llegada de la última avanzada vaticana, el Gobierno y la Santa Sede ingresaron en la etapa final de coordinación. La agenda confirmada, los dispositivos de seguridad y los aspectos logísticos concentran ahora el trabajo de las distintas áreas involucradas, a pocos días de una visita que las autoridades nacionales y la Iglesia esperan que tenga un carácter pastoral y convocante para los argentinos.