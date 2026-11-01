El Gobierno invitará a Villarruel al acto con el Papa: qué pasará con los expresidentes

El Gobierno nacional prepara un acto de recepción para el papa León XIV en el Palacio Libertad, con la intención de ofrecer una imagen de institucionalidad y representación política durante su visita a la Argentina. La ceremonia tendrá características similares a las de una Asamblea Legislativa y reunirá a representantes de distintos poderes del Estado, gobernadores y dirigentes de diferentes espacios políticos.

La decisión adquiere particular relevancia en un contexto marcado por los constantes cruces del presidente Javier Milei con dirigentes opositores. A pesar de esas diferencias, la administración nacional busca presentar ante el Sumo Pontífice un escenario institucional amplio, con participación de representantes políticos de distintas fuerzas.

El acto está previsto para el domingo a las 18:30 y formará parte de las primeras actividades oficiales del Papa en el país, luego de su llegada desde Uruguay durante esa misma jornada. Antes de participar del encuentro en el Palacio Libertad, León XIV será recibido por Milei en el aeropuerto. Posteriormente, realizará una ofrenda floral en la Plaza San Martín, ubicada en Retiro, y se trasladará a la Casa Rosada para mantener el encuentro protocolar cara a cara con el Presidente.

Una vez cumplidas esas actividades, se desarrollará la ceremonia central en el Palacio Libertad, donde el Gobierno pretende reunir a las principales autoridades institucionales y políticas.

Villarruel será invitada pese al distanciamiento con Milei

Uno de los aspectos destacados de la organización es la convocatoria a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que la Casa Rosada tiene previsto invitarla a participar del encuentro en el Palacio Libertad, pese a la ausencia de vínculo político con el Presidente y al distanciamiento que quedó reflejado en distintas actividades oficiales recientes.

La decisión contrasta con el tratamiento que recibió Villarruel durante los últimos meses, cuando fue excluida de diferentes acontecimientos institucionales en los que tradicionalmente participaba la vicepresidencia. Entre ellos se encuentran los Tedeum celebrados en la Catedral Metropolitana con motivo de las fechas patrias del 25 de Mayo y el 9 de Julio, ceremonias a las que la vicepresidenta no fue incorporada.

En el Senado, sin embargo, aseguraron que hasta el momento la convocatoria todavía no había llegado a manos de Villarruel. La vicepresidenta es católica practicante y anteriormente había enviado una misiva al Papa para solicitarle que incluyera una visita al Congreso durante su estadía en la Argentina.

De esta manera, la eventual participación de Villarruel en el acto del Palacio Libertad aparece como un gesto institucional en medio de una relación política deteriorada. No obstante, desde el Senado señalaron que todavía aguardaban la comunicación formal de la Casa Rosada.

Gobernadores, legisladores y miembros de la Corte

La organización del encuentro contempla una convocatoria amplia a representantes de las distintas instituciones del país. Desde Balcarce 50 comenzaron a enviarse invitaciones a todos los gobernadores, incluidos aquellos pertenecientes al peronismo.

La lista de invitados también comprende a senadores y diputados nacionales de las distintas fuerzas políticas, además de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La intención oficial es que la recepción del Pontífice tenga una representación institucional que trascienda las diferencias partidarias y reúna a dirigentes de distintos sectores políticos.

Un aspecto particular de la organización es que la gestión nacional quedó a cargo de las acreditaciones para el evento. La Iglesia católica delegó esa responsabilidad en el Gobierno, en el marco de su esfuerzo por evitar que la llegada del Papa a la Argentina sea partidizada.

La distribución de responsabilidades muestra que la Casa Rosada tendrá un papel central en la definición de los participantes y en la organización del encuentro, mientras que la Iglesia busca preservar el carácter religioso e institucional de la visita.

La incertidumbre sobre los expresidentes

Uno de los asuntos que mayor incomodidad generó entre los funcionarios encargados de los preparativos fue la posibilidad de invitar a los expresidentes de la Nación.

Durante las últimas horas, la discusión atravesó distintas instancias y dejó en evidencia posiciones cambiantes dentro del Gobierno. Según pudo reconstruir LA NACION, mientras el viernes algunos funcionarios sostenían que existían posibilidades de convocar a los exmandatarios, el sábado por la tarde las voces más autorizadas de la administración nacional confirmaron que esa alternativa había sido descartada.

Las primeras versiones indicaban que el objetivo era construir una ceremonia con características similares a una Asamblea Legislativa, lo que abría la posibilidad de incorporar a quienes habían ejercido la Presidencia de la Nación.

Una alta fuente de Balcarce 50 reconoció ante LA NACION: "Se barajó la posibilidad de invitarlos". Otro funcionario había explicado el viernes que la intención inicial era avanzar con esa convocatoria: "La intención era que sí, para hacer una invitación al estilo Asamblea Legislativa".

Sin embargo, la postura cambió durante el sábado. Las fuentes oficiales consultadas por el medio fueron categóricas al señalar: "No los van a invitar; descartado". Los cambios de criterio llegaron también a los propios expresidentes, algunos de los cuales recibieron comentarios informales sobre la posibilidad de participar de la ceremonia.

Cerca de uno de los involucrados reconocieron que existían expectativas a partir de esas versiones, aunque aclararon que nunca llegó una convocatoria formal: "Habían dicho que iban a invitarnos, pero no llegó ninguna invitación".

La incógnita sobre Cristina Kirchner y su situación judicial

Dentro de la discusión sobre los expresidentes, uno de los interrogantes era si el Gobierno enviaría una invitación a Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. La eventual convocatoria a la expresidenta representaba uno de los puntos más delicados de la discusión, especialmente por el escenario político que rodea su situación.

En el kirchnerismo se mostraron escépticos frente a la posibilidad de recibir una invitación y evitaron impulsar una polémica alrededor del tema. Desde ese sector optaron por colocar por encima de las diferencias políticas la llegada del Santo Padre a la Argentina.

Finalmente, la decisión del Gobierno de no convocar a los expresidentes dejó sin resolución formal aquella posibilidad que había circulado durante el viernes y que generó distintas expectativas entre los involucrados.

Jorge Macri acompañará al Papa

En paralelo con la organización nacional, el Gobierno porteño también tendrá una participación destacada en las primeras actividades de León XIV. Fuentes de la Ciudad confirmaron a LA NACION que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañará al Pontífice durante la ofrenda floral al General José de San Martín, en la plaza ubicada en Retiro.

Durante ese encuentro, Macri le entregará la llave de la Ciudad y la proclamación de visitante ilustre, dos reconocimientos previstos en el marco de la llegada del Papa a Buenos Aires.

Además de participar de esa actividad, el jefe de Gobierno asistirá al acto que se realizará en el Palacio Libertad, donde coincidirá con las autoridades nacionales y los representantes institucionales convocados por la Casa Rosada. Otra de las cuestiones que mantiene pendiente la administración porteña es la cantidad de lugares disponibles para la misa que se celebrará el lunes en el Monumento a los Españoles.

La distribución de las invitaciones para esa ceremonia se encuentra compartida entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional, por lo que Jorge Macri aguarda precisiones sobre cuántos espacios vacantes tendrá disponibles.

Una recorrida en Palermo para supervisar los preparativos

La organización de las actividades vinculadas con la visita papal también contempla una recorrida por la zona de Palermo, donde se desarrollarán los preparativos para la misa del lunes.

Según lo previsto, este domingo Jorge Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrerán el sector para evaluar el avance de los trabajos y las condiciones de organización. La actividad permitirá que las autoridades porteñas y nacionales supervisen conjuntamente los preparativos en uno de los puntos centrales de la agenda del Pontífice.

De esta manera, la llegada de León XIV moviliza a distintas áreas de los gobiernos nacional y porteño, con una agenda que combina encuentros protocolares, reconocimientos institucionales, ceremonias religiosas y actividades públicas.

Mientras la Casa Rosada busca presentar una imagen de amplitud institucional en el Palacio Libertad, la organización también deja expuestas las tensiones políticas que atraviesan al oficialismo, particularmente en su relación con Victoria Villarruel y en la decisión de excluir finalmente a los expresidentes.

La visita del Papa se convierte así en el marco de una convocatoria que pretende reunir a representantes de diferentes sectores, aunque con definiciones que reflejan las dificultades políticas que acompañan la organización de un acontecimiento de alcance institucional y religioso.