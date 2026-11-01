Milei habló en clave electoral: "No creemos en combatir el populismo con más populismo"

El presidente Javier Milei habló en Neuquén y aseguró que la visita del papa León XIV será un acontecimiento de "semejante trascendencia" y será motivo de "inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos".

El mandatario indicó que el pueblo argentino lo esperará "con los brazos abiertos" y agregó que será "una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender".

A su vez, habló sobre las "banderas" de su gobierno y señaló que respetar los derechos requiere "perseverancia, paciencia y convicción, aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba". En ese sentido, mencionó el equilibrio fiscal.

"No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación".

En ese sentido, indicó que lo justo es "complejo, demandante y requiere amarrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea". "Vale la pena hacerlo. El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre, aunque sea presentado como sencillo y placentero".

También remarcó que su gobierno "cumplió con cada una de las propuestas" durante la campaña y ratificó que "este es el camino correcto" para evitar el retornod del populismo.

Por otra parte, y de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, Milei dejó entrever su deseo para "elegir en paz", y subrayó la necesidad de "sentar las bases para el siglo de oro de la Argentina".

Así lo dijo durante su exposición en la Iglesia Evangélica Bautista "Jesús es Rey", en la ciudad de Neuquén. El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También estuvo presente el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.