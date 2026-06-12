En medio de denuncias por amenazas, continúa el paro del SOEM en Valle Viejo

El conflicto entre los trabajadores municipales nucleados en el SOEM Valle Viejo y las autoridades comunales continúa sin una solución a la vista. Este viernes se cumple la tercera jornada del paro por tiempo indeterminado dispuesto por el gremio, una medida que se mantiene firme mientras los empleados aguardan una respuesta considerada satisfactoria al reclamo de recomposición salarial.

La protesta se sostiene en distintos puntos estratégicos del departamento y mantiene una importante presencia de trabajadores que continúan manifestándose de manera permanente. La medida de fuerza no registra interrupciones y se desarrolla bajo una modalidad que prevé la permanencia de los empleados en los lugares de protesta incluso durante la noche.

Mientras las negociaciones permanecen abiertas en términos de expectativas, el escenario continúa marcado por la tensión y la falta de avances concretos que permitan acercar posiciones entre las partes.

Las protestas

La medida de fuerza tiene uno de sus principales focos en los talleres municipales, donde la adhesión continúa siendo significativa. A ello se suma la presencia de manifestantes en una zona considerada estratégica para la circulación dentro del departamento, como es el sector de la avenida Presidente Castillo y la rotonda de ingreso a Valle Viejo.

En esos puntos se concentra buena parte de la actividad gremial, que permanece activa mientras se extiende la espera por una respuesta oficial vinculada al pedido salarial.

Los trabajadores sostienen que el reclamo mantiene el mismo objetivo desde el inicio del conflicto: obtener una recomposición salarial que responda a las demandas planteadas por el sector. En ese contexto, la continuidad del paro aparece directamente vinculada a la ausencia de un acuerdo que permita cerrar la discusión.

Según lo expresado por los municipales, la medida no será levantada de manera anticipada ni suspendida por instancias informales de diálogo. La decisión adoptada por el gremio establece que el paro concluirá únicamente cuando exista un acuerdo salarial firmado.

Denuncias por amenazas y presiones

En paralelo al desarrollo de la protesta, los trabajadores aseguran que el clima de tensión se ha incrementado con el paso de los días. Desde el sector sostienen que las amenazas y las presiones van en aumento, particularmente en cuestiones relacionadas con la salida de los camiones de recolección de residuos, uno de los servicios más sensibles dentro de la estructura municipal.

Las denuncias formuladas por los empleados se producen en un contexto de fuerte confrontación entre las partes y mientras el conflicto continúa sin definiciones.

Aunque los trabajadores mantienen firme la medida de fuerza, también expresan que las expectativas de diálogo siguen vigentes. Sin embargo, remarcan que cualquier instancia de negociación deberá desarrollarse sin que ello implique la suspensión de las protestas o el levantamiento del paro.

Fuerte presencia policial en la intendencia

Otro de los elementos que caracteriza la actual etapa del conflicto es la fuerte presencia policial desplegada en el edificio de la intendencia.

El operativo de seguridad se mantiene mientras continúan las manifestaciones y las medidas impulsadas por los trabajadores municipales. La presencia de efectivos forma parte del escenario que acompaña el desarrollo de una protesta que ya ingresó en su tercer día consecutivo.

La situación se desarrolla en simultáneo con la continuidad de las acciones gremiales y con la expectativa de que pueda abrirse una instancia de negociación que permita destrabar el conflicto.

La expectativa puesta en una reunión con Susana Zenteno

Respecto de las posibilidades de avanzar en una mesa de diálogo, una de las alternativas que aparece sobre la mesa es la concreción de una reunión con la intendenta Susana Zenteno.

No obstante, esa posibilidad se encuentra condicionada por la llegada de la jefa comunal a la provincia. Según trascendió, ese arribo podría producirse alrededor del mediodía de este viernes, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial al respecto.

La eventual presencia de la intendenta genera expectativas dentro del sector gremial, que considera importante la apertura de una instancia de conversación directa para abordar el reclamo salarial. Sin embargo, desde el sindicato sostienen que cualquier negociación deberá desembocar en un acuerdo concreto para que la medida de fuerza sea suspendida.

Un conflicto que se extenderá durante el fin de semana

Con las protestas activas, sin acuerdo salarial firmado y con las denuncias por amenazas y presiones ocupando parte de la escena, el conflicto municipal en Valle Viejo se encamina a continuar durante los próximos días.

La modalidad adoptada por los trabajadores prevé la permanencia en los lugares de protesta sin interrupciones y con presencia durante las noches, por lo que la medida se extenderá a lo largo del fin de semana.

Mientras tanto, las expectativas de diálogo permanecen abiertas, aunque supeditadas a la posibilidad de una reunión con la intendenta Susana Zenteno y a la obtención de una respuesta que satisfaga el reclamo de recomposición salarial planteado por el SOEM Valle Viejo.