En medio de los festejos, Cancillería emitió una protesta por el paso de un buque británico

En un contexto marcado por los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra, el Gobierno nacional dio a conocer un comunicado oficial y presentó una nota formal de protesta ante la Embajada británica en Buenos Aires por el desplazamiento del buque de guerra HMS Medway entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, durante los días 4 y 5 de julio.

Según las fuentes oficiales citadas en la información difundida, la embarcación habría atravesado aguas argentinas sin respetar los mecanismos bilaterales vigentes, motivo por el cual la administración nacional decidió formalizar su reclamo por la vía diplomática.

La protesta fue dada a conocer mientras la atención pública se encontraba centrada en las celebraciones deportivas, aunque el Ejecutivo avanzó paralelamente con las gestiones diplomáticas vinculadas al episodio.

El rechazo del Gobierno argentino al paso del buque

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Argentina expresó "el más enérgico rechazo" a los movimientos del HMS Medway, al que calificó como un buque "ilegalmente destacado en las Islas Malvinas".

De acuerdo con la posición expresada por la Cancillería, la embarcación ingresó al mar territorial argentino sin cumplir con los procedimientos de notificación establecidos entre ambos países. El Gobierno sostuvo que el tránsito del buque no respetó los mecanismos bilaterales vigentes y consideró que esa circunstancia motivaba la presentación de una protesta formal ante la representación diplomática del Reino Unido en Buenos Aires.

Las fuentes oficiales señalaron además que, debido a las dimensiones del barco, el Reino Unido debía informar el movimiento con 48 horas de anticipación, aspecto que forma parte de los argumentos planteados por la Argentina en su reclamo.

Una segunda protesta dirigida al Gobierno de Chile

El episodio no derivó únicamente en una presentación ante el Reino Unido. La información oficial indica que el 13 de julio la Argentina también elevó una protesta formal ante Chile por la escala realizada por el HMS Medway en Punta Arenas.

Según expresó la Cancillería, esa situación constituye un incumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno chileno de no permitir el ingreso a sus puertos de embarcaciones desplegadas en el área en disputa.

De esta manera, el reclamo diplomático argentino se extendió tanto al Reino Unido como a Chile, al considerar que el recorrido realizado por el buque involucró situaciones que, según la posición oficial, vulneraron compromisos previamente establecidos.

La respuesta del Reino Unido

Desde Londres rechazaron las acusaciones formuladas por el Gobierno argentino y ofrecieron una versión diferente sobre el desplazamiento del HMS Medway. Funcionarios británicos afirmaron que el movimiento del buque respondió a una misión logística planificada entre las islas y Punta Arenas, descartando que hubiera existido alguna irregularidad durante la operación.

Asimismo, sostuvieron que no existió ninguna violación de los acuerdos vigentes, en respuesta al planteo realizado por la Cancillería argentina.

De esta manera, ambas administraciones mantienen posiciones contrapuestas respecto de la interpretación del episodio y del cumplimiento de los procedimientos previstos para ese tipo de desplazamientos.

Repercusiones dentro del Gobierno

Además del intercambio diplomático entre ambos países, el caso produjo repercusiones en el ámbito político interno. De acuerdo con la información suministrada, el episodio generó tensiones dentro del Gobierno nacional, donde conviven sectores con posiciones más nacionalistas y funcionarios alineados con la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei.

En ese contexto, también se registró la intervención de legisladores pertenecientes a distintos bloques parlamentarios, quienes presentaron pedidos de informes con el objetivo de determinar si la notificación británica fue realizada en tiempo y forma, tal como establecen los mecanismos mencionados por las autoridades argentinas.

La evolución de esos pedidos buscará esclarecer el cumplimiento de los procedimientos vinculados al desplazamiento del buque durante los días señalados.

El mensaje de Pablo Quirno

Tras la difusión del comunicado oficial, Pablo Quirno acompañó la posición del Gobierno con una publicación en redes sociales.

En ese mensaje expresó: "En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses".

La publicación se produjo en simultáneo con el reclamo diplomático y en medio del contexto generado por los festejos deportivos, estableciendo un vínculo entre la celebración nacional y la defensa de los intereses argentinos desde el plano diplomático.