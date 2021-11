En pleno discurso, Alberto Fernández le escribió un machete a Cafiero por un error en una fecha patria

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía un acto para poner en marcha una mesa de trabajo interministerial con la agenda “Malvinas, 40 años”, en alusión al aniversario que se cumplirá en 2022 del conflicto bélico con el Reino Unido.

La convocatoria contó con la presencia del canciller Santiago Cafiero, encargado de realizar un derrotero histórico y dar precisiones sobre el trabajo que encarará el gobierno nacional en los próximos meses para reivindicar la soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur.

“Mañana, 20 de noviembre, se va a conmemorar el Día de la Soberanía Nacional; se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1865?, aseguró Cafiero en el inicio de su discurso. La frase provocó la reacción del jefe de Estado, según se pudo ver en la transmisión oficial realizada por la Casa Rosada. Luego de escuchar al funcionario, Fernández miró a su derecha, se acercó al Secretario de Malvinas Guillermo Carmona y le habló al oído.

El Presidente confirmó sus sospechas: Cafiero había cometido un error histórico. La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845 y no de 1865, como dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. El mandatario tomó una lapicera y un papel y escribió un mensaje, que pidió que le acercaran al ministro, que estaba hablando a pocos metros de él. La maniobra quedó registrada en las cámaras.

Al recibir el papel, Cafiero no pudo mantener la concentración y perdió el hilo del mensaje que venía pronunciando. Sonrió y blanqueó públicamente lo que estaba sucediendo: “Me pasan machetes acá”. “¿1945? ¿1845? 1845 fue la Batalle de Obligado, disculpen, acá el profesor Fernández me hace la acotación”, desdramatizó el funcionario.

En el momento que le tocó hablar para cerrar el acto, Fernández le puso un sello a la cuestión: “Me reía con Santiago, no quería corregirle ni pasar un machete, pero a veces cuando uno habla en público comete algún error de concepto y ya veo que mañana dicen que cambiamos la fecha de la Vuelta de Obligado”.

Luego, durante su mensaje, el Presidente anunció que abrirán una nueva sede de la Secretaría de Malvinas en Tierra del Fuego. También apuntó contra la oposición al asegurar que pretendían “cambiar las Islas” por vacunas contra el COVID-19.