En la previa del viaje a París, se reúne la mesa política para ordenar lo legislativo

El Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y definir prioridades antes de la gira presidencial que llevará a Javier Milei a París junto con varios de sus funcionarios y un grupo de 13 gobernadores clave para las negociaciones en el Congreso.

El encuentro se realizará a las 13, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, y estará encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Como ocurrió en las reuniones anteriores, fueron convocados los principales integrantes del esquema político y legislativo del oficialismo:

Karina Milei , secretaria General de la Presidencia.

, secretaria General de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

, titular de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich , jefa de la bancada oficialista en el Senado.

, jefa de la bancada oficialista en el Senado. Eduardo Menem , armador nacional.

, armador nacional. Santiago Caputo , asesor.

, asesor. Ignacio Devitt , vicejefe de Gabinete.

, vicejefe de Gabinete. Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

La reunión tendrá lugar después de varios días en los que el oficialismo buscó encauzar diferencias internas y, al mismo tiempo, avanzar con una agenda parlamentaria cargada de proyectos que requieren acuerdos dentro y fuera de La Libertad Avanza.

El antecedente del Presupuesto 2027

En la última reunión de la mesa política, realizada el martes pasado, el grupo había trabajado para dar por cerrado el conflicto público entre Patricia Bullrich y otros integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La disputa había surgido a partir de los sorpresivos recortes incluidos en el Presupuesto 2027, que generaron diferencias dentro del oficialismo. Desde entonces, la mesa política no volvió a reunirse. Sin embargo, el propio Javier Milei buscó desactivar las tensiones durante una entrevista concedida este domingo a LN+, en la que calificó de "excelente" su relación con la senadora porteña.

El Presidente también defendió la existencia de diferentes miradas dentro de su equipo de gobierno y sostuvo que esas diferencias pueden contribuir a mejorar las decisiones.

"Lo bueno de este Gobierno es que hay distintas miradas y eso nos permite componer una estrategia mejor. Cuál es el problema", cuestionó. Milei reconoció además que "a veces puede haber algunas desinteligencias", y mencionó como ejemplo lo ocurrido con los recortes en Discapacidad. Sin embargo, buscó restarle dramatismo a la situación al señalar: "No es la muerte de nadie. Lo trabajará el Congreso".

En ese contexto, la reunión de este martes tendrá una agenda abierta y permitirá a los principales estrategas del oficialismo revisar tanto la situación legislativa como los detalles del inminente viaje presidencial a París.

Una agenda legislativa cargada de temas

Mientras el Gobierno prepara la gira presidencial, la actividad parlamentaria continúa avanzando en distintos frentes.

En la Cámara de Diputados, esta semana se desarrollarán discusiones en comisiones para avanzar con los proyectos relacionados con el endeudamiento familiar y la morosidad. En paralelo, el oficialismo comenzará el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, otro de los proyectos que formará parte de la agenda legislativa.

A esto se suma la situación de la ley de emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para fin de año. El Gobierno logró un dictamen propio para reemplazarla y el tema podría ser discutido por el Congreso durante las próximas semanas.

Otro de los proyectos centrales es el Presupuesto 2027, que continúa siendo analizado internamente por los distintos bloques. El Gobierno pretende comenzar su discusión en comisiones dentro de dos semanas y llevarlo al recinto recién en noviembre.

También permanece pendiente el tratamiento de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El proyecto ya fue aprobado con modificaciones por el Senado y ahora necesita ser revalidado por la Cámara de Diputados.

El Senado y los proyectos que avanzaron

En la Cámara alta, el oficialismo viene de conseguir una serie de avances legislativos. Entre los proyectos que lograron resultados favorables se encuentran Inocencia Fiscal, el nuevo régimen de subsidios para las Zonas Frías y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Sin embargo, no todos los temas avanzan al mismo ritmo. Continúa frenado el debate de la reforma electoral, cuyo punto central es la eliminación de las PASO.

La iniciativa requiere acuerdos políticos y, en ese escenario, los gobernadores aparecen como actores fundamentales para las posibilidades del oficialismo de construir las mayorías necesarias para aprobar sus proyectos.

París y los gobernadores

La gira presidencial adquiere así una dimensión que excede la agenda internacional de Javier Milei. Durante la Argentina Week en París, el Gobierno buscará también acercar posiciones con los gobernadores, considerados actores decisivos para las negociaciones legislativas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un papel central en esa tarea. Durante la estadía en Francia tiene previsto mantener una serie de encuentros con los mandatarios provinciales. El objetivo será avanzar en conversaciones que permitan acercar posiciones y generar condiciones para discutir distintos proyectos en el Congreso.

Entre los temas que forman parte de ese escenario se encuentra la reforma electoral, cuyo tratamiento el Gobierno pretende encaminar antes de fin de año. La cuestión tiene además un plazo político señalado por la Cámara Nacional Electoral, que solicitó que el proyecto pueda ser discutido antes de finalizar el año.

De esta manera, los encuentros que Santilli mantendrá con los gobernadores durante la Argentina Week aparecen como una instancia destinada a construir acuerdos con quienes tienen capacidad para incidir directamente en las mayorías parlamentarias.