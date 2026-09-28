Amplían la investigación sobre el patrimonio de Adorni y piden revisar sus ingresos desde 1998

El juez federal Ariel Lijo aceptó este lunes un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita para ampliar el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. La nueva medida extiende la reconstrucción patrimonial hasta los años en que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, alcanzaron la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de él, y el 10 de octubre de 2000, en el de ella.

Hasta ahora, la pesquisa comprendía el período iniciado el 1° de enero de 2012 y se extendía hasta el momento en que Adorni dejó la función pública. La ampliación busca reconstruir los ingresos y el patrimonio del matrimonio durante los años previos a ese período.

La decisión judicial también alcanza a las billeteras virtuales que Adorni entregó a la Justicia mediante claves secretas. El fiscal había requerido previamente que el exfuncionario justificara su patrimonio. La semana pasada, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, presentó ante la Justicia un escrito en respuesta a esa solicitud.

El origen del dinero para comprar bitcoins

Uno de los ejes centrales de la explicación presentada por la defensa es el dinero utilizado para la compra de bitcoins a partir de 2014. Según el escrito entregado por Ledesma, ese capital provenía de un ahorro familiar consolidado durante años, generado con el producto de la actividad profesional de ambos cónyuges.

Para corroborar esa explicación, Pollicita dispuso una batería de medidas destinada a reconstruir la situación económica del matrimonio durante el período 1998-2011.

El fiscal solicitó a distintos organismos información sobre:

La historia laboral completa de ambos ante la Anses, incluyendo aportes, remuneraciones, empleadores y actividades desarrolladas como autónomos o monotributistas.

Los inmuebles que hayan tenido a su nombre en los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense, junto con los datos de las escrituras y los escribanos intervinientes.

Los vehículos que hayan figurado a su nombre ante la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor.

La eventual participación en sociedades, asociaciones o fundaciones, información requerida a la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense.

La eventual matriculación profesional de ambos en los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad y de la provincia.

Pollicita también solicitó a Lijo ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para ese período. El magistrado aceptó esta tarde el requerimiento.

ARCA y la reconstrucción fiscal

A partir de esa autorización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aportar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de ambos, además de los regímenes en los que estuvieron inscriptos y la información proporcionada por terceros.

La investigación también buscará establecer si el matrimonio se acogió a blanqueos o moratorias, y, en caso de haberlo hecho, cuáles fueron los bienes y montos exteriorizados.

Otro de los puntos solicitados por el fiscal es el detalle de todas las compras de dólares registradas, validadas o rechazadas a nombre de Adorni y Angeletti entre 2011 y 2015, período correspondiente al cepo cambiario. La información deberá incluir tanto el destino que declararon para esas operaciones como el resultado de la validación realizada por el organismo.

Las ocho direcciones de bitcoin

La explicación patrimonial presentada por Adorni incluye la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que, según su versión, habría operado antes de incorporarse a la función pública. Las operaciones se ubican entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018.

De acuerdo con esa explicación, la liquidación de esas criptomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares. Adorni sostuvo que conservó ese dinero durante años en su departamento y que, mientras tanto, llevó una vida austera, como si esos fondos no existieran, hasta su ingreso a la función pública.

Con ese dinero justificó los dólares en efectivo que incluyó como "venta de activos" en su declaración jurada inicial, posteriormente rectificada, correspondiente a 2023.

La defensa acompañó además actas de escribano en las que consta que Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni. También entregó a Ledesma, dentro de un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas de esas billeteras, que solo podrán ser abiertas por orden judicial.

La prueba criptográfica, bajo control judicial

Pollicita convocó al abogado Ledesma a presentarse en la fiscalía junto con el perito de parte, el sobre y una computadora portátil propia.

El procedimiento previsto contempla que el especialista de la defensa ingrese a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum. En cada una de las ocho direcciones deberá firmar un mensaje que la fiscalía le entregará en ese mismo momento.

Luego, personal técnico de la Policía Federal realizará una verificación criptográfica de cada firma y dejará constancia del resultado.

El procedimiento será grabado, mientras que las claves privadas permanecerán resguardadas. El acceso a ellas quedará exclusivamente en manos de la defensa. Para evitar eventuales planteos, el fiscal pidió expresamente al juez que autorizara la medida. Una vez aprobada, se fijará fecha y hora de realización con la defensa.

El origen de la causa

La causa sobre los bienes de Adorni comenzó a partir de su viaje junto al presidente Javier Milei a la denominada "Argentina Week", en Nueva York, en marzo pasado. Adorni fue acompañado por su esposa en el avión presidencial, circunstancia que quedó al descubierto a partir de una fotografía periodística.

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló que Adorni había viajado en un avión privado con su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

A partir de entonces, y a lo largo de meses, el funcionario fue dando explicaciones sobre distintos aspectos de su patrimonio y sus movimientos. Según la información que dio origen a la investigación, esas explicaciones posteriormente chocaron con revelaciones periodísticas y judiciales relacionadas con viajes, compras de propiedades y gastos por encima de sus ingresos declarados.

El respaldo presidencial y las declaraciones rectificadas

Hasta último momento, Adorni recibió un respaldo cerrado de Milei. En mayo, el Presidente sostuvo que el funcionario "tenía todo en regla" y afirmó que "ni en pedo" se iba a ir del Gobierno.

Un mes después, el propio Adorni rectificó sus declaraciones juradas y reconoció ahorros no declarados.

La investigación avanzó entonces sobre distintos movimientos patrimoniales. Entre ellos figura la compra de un departamento en Caballito, adquirido mediante una hipoteca no bancaria y sin interés por 200.000 dólares, otorgada por las propias vendedoras.

También quedó bajo análisis la adquisición y refacción completa de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, además de otros préstamos provenientes de dos mujeres ligadas a la Policía.

La nueva decisión de Lijo incorpora ahora una dimensión temporal mucho más amplia a esa investigación. La reconstrucción ya no se concentra solamente en los años vinculados con la función pública de Adorni: deberá retroceder hasta los momentos en que él y Angeletti alcanzaron la mayoría de edad y examinar, a partir de allí, la trayectoria laboral, fiscal, patrimonial y financiera de ambos. En paralelo, la Justicia avanzará sobre las ocho direcciones de bitcoin y sobre la explicación de que los 591.544,61 dólares obtenidos por esas operaciones constituyeron el resultado de un ahorro familiar acumulado durante años.