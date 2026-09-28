El Gobierno busca cerrar en París el acuerdo que destrabe la reforma electoral

Con el debate parlamentario frenado por la falta de consenso, el Gobierno encontró en la Argentina Week de París una nueva oportunidad para intentar acercar posiciones en torno a la reforma electoral y, particularmente, a su eje central: la eliminación de las PASO.

La apuesta de la Casa Rosada tendrá como escenario el foro para atraer inversiones que se desarrollará en París entre este miércoles y el viernes. Allí coincidirán trece gobernadores dialoguistas con Javier Milei, en un momento en el que las negociaciones legislativas y electorales aparecen estrechamente vinculadas.

"Van a tener reuniones con los gobernadores que viajan", ratificaron a este medio dos fuentes del Gobierno. La comitiva que partirá rumbo a Francia este martes estará integrada, entre otros, por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Ambos forman parte, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el armador nacional Eduardo Menem, del núcleo encargado de cerrar los acuerdos políticos con las provincias necesarios para avanzar con la reforma.

El vínculo entre la reforma electoral y los acuerdos provinciales

El punto central de la estrategia oficialista pasa por vincular la discusión sobre las PASO con los eventuales acuerdos electorales entre La Libertad Avanza y los gobernadores.

Tal como adelantó TN semanas atrás, Karina Milei condicionó el éxito de esas conversaciones a que los acuerdos permitan que el partido oficialista no enfrente a los mandatarios provinciales —o lo haga con menor intensidad— en sus respectivos distritos.

"En cuanto se aten esas conversaciones, tendremos los números para avanzar con la eliminación de las PASO", evaluó uno de los integrantes de la mesa política en diálogo con este medio.

En ese contexto, la Casa Rosada mantiene conversaciones con tres principales bloques aliados, que fueron sintetizados en Balcarce 50 de la siguiente manera:

El PRO.

El radicalismo referenciado en los gobernadores.

Los mandatarios del norte del país y la cordillera.

Los tres espacios tendrán representación en París, lo que convierte al encuentro en un ámbito donde las conversaciones políticas podrán desarrollarse en paralelo con las actividades vinculadas a la atracción de inversiones.

Los gobernadores que confirmaron su presencia son Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La dimensión de la negociación quedó expuesta en la descripción de uno de los alfiles políticos del Ejecutivo: "Venimos avanzando bastante con las alianzas. Se conversa en paralelo con todas las partes. Es una negociación con 12 gobernadores, dos partidos. No es fácil ni simple".

El reloj legislativo empieza a pesar

Mientras el Gobierno busca avanzar en el terreno político, los plazos legislativos comienzan a adquirir un peso cada vez mayor. En el oficialismo insisten en que no están "faltos de tiempo" y mantienen la expectativa de reunir los votos necesarios antes de fin de año.

La fecha responde a una advertencia concreta. A comienzos de septiembre, la Cámara Nacional Electoral señaló que cualquier modificación del sistema de votación deberá aprobarse con suficiente antelación para que pueda ser aplicada en 2027.

"Estamos en el tiempo justo para que se pueda tratar", consideraron desde La Libertad Avanza.

La urgencia convive, sin embargo, con un escenario parlamentario en el que las tratativas permanecen estancadas. En el Senado reconocieron que no hubo avances desde que Patricia Bullrich debió convocar a un cuarto intermedio, dos semanas atrás, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"La Casa Rosada no dice nada y de la puerta del Senado para adentro, no hay novedad alguna", señaló un legislador del oficialismo.

La misma lectura aparece entre los bloques aliados, que también describen un nulo avance legislativo, mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos directamente en las conversaciones con los gobernadores.

"Falta bastante y hay muchos intereses dispersos. Fin de año es la fecha límite", señalaron desde una provincia con buen diálogo con la Casa Rosada.

El objetivo sigue siendo eliminar las PASO

Pese a las dificultades, la mesa política del oficialismo mantiene como objetivo primario la eliminación de las PASO, una posición que Javier Milei volvió a expresar este domingo durante una entrevista con LN+.

"El instrumento es inmoral. A mí me resultaría más fácil mirar eso (los resultados de la primaria) y después disparar los cañones. Yo no estoy pensando en eso porque si para ganarle al populismo tengo que hacer populismo, perdí", afirmó el Presidente.

Sin embargo, el escenario parlamentario obliga al Gobierno a contemplar alternativas. Patricia Bullrich señaló en más de una ocasión que la eliminación de las primarias no reúne actualmente los consensos necesarios en el Congreso.

"Si no se puede, se irá a una suspensión. Y si no, hay alternativas", explicó un funcionario.

Entre esas alternativas aparece el proyecto que propone volver a las primarias optativas, aunque esa posibilidad no seduce a los estrategas del oficialismo.

La disputa por el bloque radical

Uno de los principales objetivos de la negociación pasa por el bloque radical del Senado. El espacio cuenta con 10 bancas, que responden a cinco gobernadores, una composición que convierte a los mandatarios provinciales en una pieza central de la estrategia oficialista.

Cerca de uno de los principales interlocutores del Gobierno señalaron que cerrar un acuerdo con ese bloque constituye una prioridad.

"La única forma de torcer ese bloque completo es tener a todos los gobernadores unificados. Están laburando en eso", explicaron.

La estrategia, por lo tanto, vuelve a colocar a los gobernadores en el centro de una negociación que excede la discusión estrictamente parlamentaria. La Casa Rosada busca que el entendimiento político en las provincias contribuya a modificar el escenario de votos en el Senado.

En paralelo, varios mandatarios ya se pronunciaron a favor de eliminar las primarias después de mantener encuentros personales con Diego Santilli. Entre ellos aparecen Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén) y Marcelo Orrego (San Juan).

El PRO, otro frente abierto

La otra resistencia relevante para el Gobierno está dentro del PRO. En la última reunión de la mesa ejecutiva del partido se resolvió mantener las primarias.

"Están pidiendo que saquemos las PASO, pero hasta ahora nuestra postura partidaria es mantenerlas", enfatizaron desde el bloque en la Cámara alta.

El oficialismo relativiza el peso de esa posición en el Senado, donde el PRO cuenta con tres bancas, y concentra mayor atención en la Cámara de Diputados.

Allí conviven distintas posturas. Entre ellas se encuentra la del jefe de bloque, Cristian Ritondo, quien se inclina por transformar las primarias en optativas en lugar de avanzar directamente con su eliminación.

El contraste entre ambas posiciones expone una de las dificultades centrales de la negociación: incluso dentro de los espacios considerados aliados existen diferencias respecto de cuál debería ser el destino de las PASO.

París como punto de partida

El Gobierno llega así a la Argentina Week de París con varios frentes abiertos y sin tener todavía los votos para llevar su reforma electoral al recinto. La discusión parlamentaria permanece detenida, las alternativas a la eliminación de las PASO siguen sobre la mesa y las conversaciones con gobernadores adquieren un peso cada vez mayor.

La apuesta oficialista consiste en utilizar el encuentro internacional como punto de partida para recomponer acuerdos políticos, mientras en paralelo busca ordenar las posiciones del PRO, el radicalismo y los mandatarios provinciales.

El objetivo permanece definido: eliminar las PASO. El camino, en cambio, continúa abierto a negociaciones, acuerdos y alternativas legislativas.

Con el límite de fin de año como referencia y la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre los tiempos necesarios para aplicar cualquier modificación en 2027, el Gobierno procura sostener el optimismo. La expectativa oficial es que las conversaciones de París permitan destrabar una reforma que, además de modificar el sistema de primarias, podría resultar clave para el proyecto de reelección de Javier Milei.