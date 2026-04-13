En rojo: el petróleo vuelve a superar los US$100 tras el bloqueo de Ormuz

El mercado energético global volvió a ingresar en una zona de máxima tensión. Tras haber cerrado la semana previa en torno a los US$95, el petróleo reanudó su carrera alcista y se ubicó nuevamente por encima de los US$100 por barril, niveles que había dejado atrás antes del colapso de las conversaciones diplomáticas en Pakistán.

El movimiento más fuerte se observó en el Brent, referencia internacional, que registró una suba del 8% y llegó a rozar los US$105 durante la madrugada argentina. Hacia las 7 de la mañana, el contrato cotizaba en US$102,75, confirmando el regreso a una franja de precios atravesada por el riesgo geopolítico.

En paralelo, el WTI, referencia del mercado estadounidense, también operaba con una fuerte mejora y alcanzaba los US$104,33, reflejando que la presión compradora se extendió a ambos lados del Atlántico.

El fracaso de Pakistán y el impacto del bloqueo

La suba se explica por un cambio abrupto en el escenario diplomático. El fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán en Pakistán desarmó el alivio temporal que había generado la tregua de los últimos días.

A ese trasfondo se sumó la decisión de Donald Trump de avanzar con un bloqueo sobre Ormuz y los puertos iraníes, una medida que reintrodujo el temor a una restricción severa de la oferta energética mundial.

La posibilidad de que el tránsito marítimo en uno de los pasos estratégicos del comercio global de crudo quede condicionado volvió a incorporar una prima de riesgo inmediata en los precios internacionales, lo que explica la brusca reacción de los futuros petroleros.

También se dispara el gas en Europa

El shock no quedó limitado al petróleo. La tensión también se trasladó al mercado del gas europeo, donde los contratos con vencimiento en mayo mostraron subas superiores al 9%.

En ese recorrido alcista, el precio llegó a rozar los 50 euros, en línea con la preocupación de los operadores por un eventual contagio regional sobre las cadenas de suministro energético.

Datos técnicos del salto energético:

Brent: +8%

+8% Máximo intradiario Brent: cerca de US$105

cerca de Cotización Brent 7.00: US$102,75

WTI: US$104,33

Gas europeo mayo: +9%

+9% Pico del gas: cerca de 50 euros

Bolsas en baja y futuros de Wall Street bajo presión

El renovado clima de incertidumbre bélica impactó de lleno sobre el sistema financiero internacional. Después de las subas que habían acompañado la tregua temporal, las bolsas asiáticas cerraron en baja este lunes, marcando el primer reflejo del deterioro del escenario geopolítico.

La tendencia se replicó en Europa, donde los principales índices bursátiles mostraban retrocesos de hasta 1,5%, en un arranque de semana dominado por la aversión global al riesgo.

En Estados Unidos, la presión también se anticipaba en la previa de la apertura: los futuros de Wall Street retrocedían medio punto, señalando un inicio de rueda condicionado por el repunte del petróleo y el temor inflacionario que suele acompañar este tipo de crisis.

Mercados bajo tensión en un escenario abierto

El retorno del crudo a la zona de los US$100, la disparada del gas y la corrección de las bolsas consolidan un escenario de máxima sensibilidad para los mercados internacionales.

La combinación entre el fracaso de las negociaciones en Pakistán, el bloqueo de Ormuz y la amenaza de nuevas disrupciones en el flujo marítimo energético reinstaló un clima de tensión que ya se refleja en commodities, renta variable y expectativas macroeconómicas globales.

Con el conflicto aún abierto y los inversores recalculando riesgos, el precio del petróleo vuelve a convertirse en el termómetro más visible de una crisis que ya impacta de lleno en la economía mundial.