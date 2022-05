ENRE: La oposición está confundida con el costo de la energía, Catamarca tiene una de las tarifas más baja del país

El director del Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones de Catamarca (ENRE) Augusto César Acuña dijo que la oposición está confundida con el costo de la energía y aseguró que nuestra provincia es una de las que tiene la tarifa más baja.

“Es una mentira que Catamarca tenNga la tarifa eléctrica más cara y quedó demostrado. Empezando desde atrás para adelante, en lista, somos de las últimas 6 provincias con precios de tarifa eléctrica más bajo del país”, manifestó Acuña respuesta a los planteos que hicieron días atrás los diputados de la oposición, información difundida por el Instituto General Mosconi que señala que Catamarca tiene una de las tarifas más caras de Argentina.

En ese contexto, el integrante del directorio del ENRE respondió a las críticas de la oposición y señaló que el precio del costo de energía de la provincia de Catamarca esta mucho más baja que Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy y dijo que todo lo demás es una hipótesis.

“La oposición tienen números viejos, están convencidos de que es cierto, y no son ciertos. Les aseguro que esos números no coinciden con la tarifa de la empresa, y soy oposición, no soy oficialismo”, aseveró.

Al tiempo que agregó: “Es la opinión de uno, si bien hubo muy buenas exposiciones durante la audiencia pública para el incremento del Valor de Distribución (VAD) que se concretó la semana pasada, tenemos que tener en cuenta que para la próxima audiencia pública se presentará un análisis de todos los fondos, se trata de un procedimiento que se realiza cada 5 años” y declaró que sería un momento propicio para despajar dudas.

Planteó la necesidad de una vez finalizados los procesos de audiencias públicas, asistir junto al equipo técnico del ENRE reunirse con ambas cámaras legislativas, gremios y entidades intermedias para informar y evitar según dijo que se comentan errores de apreciaciones.

“Con respecto a la que paso en la audiencia pública por el aumento de la Energía eléctrica; hay que hacer una aclaración porque el aumento que nosotros analizamos en la audiencia es para la empresa de Catamarca, digo esto porque hubo también una audiencia a nivel nacional que es un aumento que también afecta a los catamarqueños y que tiene que ver con el monto de lo que paga la empresa por recibir energía, y otra cosa es el monto de lo que le sale a la empresa distribuir esa energía en Catamarca”, manifestó el funcionario en declaraciones radiales.

Acuña explicó, que lo que se actualizó es el monto de lo que le sale a la empresa distribuir esa energía en Catamarca, dese hace un año que no se actualiza, esa cifra en los bolsillos de la gente rondaría un aumento entre un 14 a 18%, se trata de un pedido de la empresa, que el ENRE analizará y comentó que por ley se establece una actualización cada 6 meses.

“Catamarca no recibí el mismo precio que recibe, por ejemplo Buenos Aires, que ya recibe un precio subsidiado, nosotros recibimos el mismo precio que Córdoba, Santiago, La Rioja, pero no el mismo precio que los grandes consumidores. Lo que tendría que tratar de lograr Catamarca es que con los recursos propios subsidiar a la gente como lo hace Salta, eso sería un tema analizar por parte del Gobierno y estoy convencido que podría ser factible”, declaró.

El titular del ENRE también habló sobre la generación de energías alternativas y consideró que más allá de que durante la gestión del Frente Cívico y Social donde se hablaba de la energía eólica, la posibilidad debería estar enfocada en la posibilidad de desarrollar otro tipo de energía alternativas.

“La eólica es costosa, habrá que buscar otras alternativas más eficientes, por ejemplo la energía solar, en los próximos 10 o 20 años nosotros vamos a ser lo que más vamos a vender litio entonces sería bueno que la regalía de eso la provincia la pueda invertir para que las próximas generación serán las beneficiarias. Lo que tenemos que hacer los catamarqueños es transparentar los montos que se reciben de la minería, si tenemos la certeza de los números seguramente vamos a autoabastecimiento”, concluyó.