Escándalo: más de $1200 millones del Estado santiagueño a una empresa vinculada a Toviggino

El dictamen del fiscal federal Pedro Simón puso el foco sobre una serie de transferencias que, en los últimos dos años, superaron los $1200 millones desde las arcas del Gobierno de Santiago del Estero hacia Segon SRL, una empresa vinculada a Pablo Toviggino. La provincia es gobernada desde hace dos décadas por Gerardo Zamora, y en este período se consolidó un esquema de contrataciones que ahora es objeto de investigación judicial.

Durante 2024, el volumen de transferencias fue particularmente significativo. Según el informe, se registraron más de 50 transferencias hacia Segon SRL, alcanzando un total de $633.550.169,32. Solo en ese año, la gobernación le transfirió a la empresa $609.385.635,24, evidenciando una fuerte dependencia del financiamiento estatal.

El origen formal de estos fondos se encuentra en la adjudicación del servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo, el principal centro de salud de la capital santiagueña. El contrato, oficializado mediante decreto publicado el 5 de junio de 2024, establecía un monto de $380.160.000 por 12 meses. Sin embargo, las transferencias comenzaron en enero de ese año y se extendieron hasta diciembre de 2025, superando ampliamente el monto original.

Licitaciones, contratos y expansión de servicios

La participación de Segon SRL en contrataciones públicas no se limitó a un solo establecimiento. A fines de 2023, la empresa también obtuvo otra licitación para brindar seguridad en el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo y el Ex Hospital Zonal de Termas de Río Hondo, con un plazo de 24 meses. Este decreto fue firmado por Gerardo Zamora, Elías Miguel Suárez y Natividad Nassif.

En paralelo, la firma experimentó una expansión notable en sus actividades comerciales. En 2022, su facturación se centraba en:

Venta de combustibles

Servicios de alojamiento en hoteles

Sistemas de seguridad

Ese año, la empresa facturó $45.547.600,76, de los cuales $33.233.000 provinieron del Gobierno provincial. Para 2024, incorporó el rubro "servicios de seguridad e investigación n.c.p.", y en 2025 amplió su objeto social con actividades tan diversas como:

Pompas fúnebres

Extracción de áridos

Servicios de peluquería

Esta diversificación es considerada relevante dentro del análisis del entramado societario.

Estructura societaria y vínculos empresariales

El análisis de la composición de Segon SRL revela movimientos societarios que refuerzan las sospechas. Inicialmente, los socios eran Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaras, pero luego las cuotas sociales fueron transferidas a SOMA SRL, otra empresa vinculada a Toviggino, y a Orlando Martín López, también relacionado con ese círculo empresarial.

El fiscal describió el rol de Taborda Magallanes como el de un "tenedor temporal", señalando que su participación permitía simular operaciones entre terceros antes de que la propiedad regresara al grupo original. Este mismo actor aparece en otras firmas investigadas como Carbello SRL y Norte Argentino.

En paralelo, SOMA SRL también estuvo involucrada en la adquisición de acciones de otra empresa utilizada para la compra de una propiedad en Villa Rosa, con vínculos que incluyen a Juan Pablo Beacon y Carlos Bruno Seguel.

Movimientos bancarios y trazabilidad del dinero

Uno de los puntos centrales del dictamen es el análisis de las cuentas bancarias de Segon SRL en el Banco de Santiago del Estero. Allí se detectó una operatoria reiterada:

El dinero ingresaba a la cuenta

En menos de 48 horas era transferido

El 95% de los fondos netos se derivaba a otras cuentas

Según el fiscal, este mecanismo sugiere que la cuenta funcionaba como un canal de paso, dificultando la identificación del destino final de los fondos. Además de los aportes provinciales, la empresa también recibió transferencias de la Municipalidad de Frías, encabezada por Humberto Salim y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Otras estructuras bajo investigación

El entramado no se limita a Segon SRL. La Mutual Acceda Ya, donde Toviggino ocupó un cargo jerárquico, también recibió fondos públicos por $17.844.204,49 entre 2024 y 2025. Actualmente, la entidad está a cargo de Mauro Javier Paz, otro nombre recurrente en la red investigada.

Asimismo, el informe incluye movimientos financieros de Manuel Hernán del Castillo Orellana, excuñado de Toviggino. Según los registros recibía transferencias superiores a $5.000.000, luego ransfería esos fondos inmediatamente y los destinatarios eran empleados del gobierno provincial. Entre los casos destacados:

El 29 de diciembre de 2025 , recibió $5.900.000 y los transfirió minutos después a una empleada estatal

, recibió $5.900.000 y los transfirió minutos después a una empleada estatal Entre el 1 y el 6 de noviembre, recibió $14.972.942,88, redistribuidos el mismo día

Este patrón fue definido como un "pasamanos" sin explicación formal.

La hipótesis judicial y el trasfondo del caso

El dictamen sostiene que estas maniobras formarían parte de una estructura más amplia destinada al lavado de dinero, con origen en la defraudación a la AFA, evasión impositiva mediante facturación presuntamente falsa y operaciones cambiarias en el mercado informal. Según el fiscal, el objetivo habría sido introducir activos en el circuito formal y disimular su origen mediante sociedades instrumentales.

La investigación también incluye:

Operaciones inmobiliarias

Compra de vehículos

Viajes al exterior

Inversiones como la bodega "La Vigilia" en Mendoza

El centro de belleza "La Fleur de Sartí"

En el plano local, el caso también se inscribe en un contexto de tensiones judiciales. Mientras algunos interpretan el accionar del fiscal como una maniobra para trasladar la causa a un ámbito favorable, otros señalan una interna con el juez Sebastián Argibay, quien deberá definir sobre eventuales detenciones y allanamientos.

En cualquiera de los escenarios, el expediente reúne una abundante cantidad de datos, transferencias y documentos oficiales que delinean un entramado complejo, donde el flujo de dinero público, las empresas vinculadas y las operaciones financieras quedan bajo una creciente lupa judicial.