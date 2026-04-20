Adornigate: reconocen que el departamento de Caballito podría haberse vendido

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó nuevos elementos con la declaración de los titulares de la inmobiliaria que intervinieron en la venta del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. La investigación, que continúa bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, busca reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria y el movimiento patrimonial del funcionario.

En este marco, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, fueron convocados a declarar por su participación en la comercialización del inmueble de la calle Miró, cuando este pertenecía al exfutbolista Hugo Morales. Las audiencias se desarrollaron en horas de la mañana, a las 9 y 11 respectivamente, y se extendieron hasta casi las 13.

Durante su testimonio, Rucci aportó un dato relevante para el expediente. Ante la consulta del fiscal sobre el valor que habría tenido el departamento en el mercado, respondió que, según su experiencia como corredora, el inmueble debería haberse publicado en 345 mil dólares.

Evolución del precio y valores de mercado

La declaración de la titular de la inmobiliaria permitió reconstruir la evolución del precio del departamento a lo largo del tiempo, un aspecto central en la investigación. De acuerdo a lo expuesto durante la audiencia, el inmueble atravesó distintas etapas de valuación:

Oferta inicial de 375 mil dólares .

. Reducción a 275 mil dólares .

. Venta final declarada en 230 mil dólares.

Estos valores son objeto de análisis en el expediente, ya que forman parte de la evaluación sobre las condiciones en las que se concretó la operación.

Además, se incorporó el antecedente de la venta previa del inmueble. Según consta en la causa, Hugo Morales declaró que vendió la propiedad a las dos jubiladas involucradas en la investigación por 200 mil dólares, lo que implicó una reducción de 140 mil dólares respecto de la oferta original administrada por la inmobiliaria.

El exfutbolista explicó que tomó esa decisión debido a que el departamento necesitaba refacciones y no lograba venderse, lo que lo llevó a aceptar una rebaja. "Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos", expresó.

La estructura financiera bajo análisis

Uno de los ejes centrales de la investigación es la estructura del acuerdo mediante el cual se concretó la compra del departamento el 18 de noviembre de 2025, por un valor declarado de 230 mil dólares.

El expediente señala que las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias del inmueble, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo contempla la restitución del inmueble.

En relación con la operación, se detalló que:

Adorni depositó 30 mil dólares en efectivo .

. Los 200 mil dólares restantes fueron financiados por las vendedoras .

. La deuda debe ser cancelada en cuotas antes de noviembre próximo.

Este esquema financiero es uno de los puntos que la fiscalía analiza para determinar la legalidad de la operación y su coherencia con los ingresos declarados.

Hipoteca, intermediación y nuevos testimonios

Durante su declaración, Natalia Rucci indicó que no estuvo involucrada en la hipoteca que formó parte del acuerdo. No obstante, señaló que en un momento se le ofreció a Pablo Feijoo, hijo de una de las jubiladas, colaborar en la venta del inmueble. Según su testimonio, Feijoo rechazó la propuesta al afirmar que ya tenía comprador, en referencia a Adorni.

El expediente también incorpora la participación de Feijoo en la operación. Según consta, fue él quien realizó la reserva del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, una transacción que quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada. El testigo fue citado a declarar el miércoles 22 de abril a las 9:00, y deberá presentar su teléfono celular.

Además, la Justicia convocó a otras personas vinculadas al caso para ampliar la investigación:

El encargado del edificio , cuya declaración está prevista en el marco de la causa.

, cuya declaración está prevista en el marco de la causa. Juan Ernesto Cosentino, exdueño de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, quien deberá declarar el 27 de abril.

Gastos en efectivo y otras líneas de investigación

Otro de los aspectos que analiza la fiscalía es la existencia de gastos importantes realizados en efectivo por Adorni, los cuales no cuentan con registros bancarios. Esta situación fue identificada por el fiscal como un elemento relevante, ya que dichos movimientos no pudieron ser justificados.

En paralelo, la investigación también abarca otros bienes y operaciones atribuidas al funcionario. Entre ellas, se mencionan: