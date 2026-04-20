Qué dijo el gobierno de Javier Milei sobre la muerte de Luis Brandoni

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Cultura encabezada por Leonardo Cifelli, se pronunció oficialmente tras la muerte del actor Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años. Mediante un comunicado, el organismo expresó su pesar y definió al artista como "una figura indiscutida de la escena argentina", destacando su relevancia dentro del ámbito cultural.

En el mensaje, difundido luego de conocerse la noticia durante la madrugada, también se incluyó un saludo dirigido a sus familiares y seres queridos. En ese marco, se les transmitió el "profundo pesar" del Gobierno ante la situación que atraviesan, en un gesto institucional que acompañó la despedida pública del actor.

Reconocimiento en vida y legado artístico

Dentro del comunicado, la Secretaría de Cultura subrayó que Brandoni había sido reconocido en vida con la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura, considerada la máxima distinción que otorga ese organismo. Este reconocimiento fue otorgado, según se indicó, como agradecimiento a una trayectoria que marcó generaciones.

El texto oficial remarcó que el legado del actor dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión de Argentina, posicionándolo como una figura central dentro de la cultura nacional. En ese sentido, se enfatizó el impacto de su carrera en distintas disciplinas artísticas, consolidando su lugar como referente.

En palabras del propio Cifelli, Brandoni fue más que un intérprete destacado. En el cierre del comunicado, sostuvo que el actor fue "mucho más que un actor extraordinario", al tiempo que lo definió como:

Un emblema de la identidad cultural argentina .

. Un intérprete que supo retratar el alma argentina .

. Un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas, artistas y futuras generaciones.

El fallecimiento

Luis Brandoni se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el pasado 11 de abril, luego de haber sufrido un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural. Este cuadro derivó en su fallecimiento, cuya noticia se dio a conocer en las primeras horas del día.

La información sobre su estado de salud había generado atención en los días previos, en un contexto marcado por la internación prolongada del actor tras el incidente. Finalmente, el desenlace se confirmó durante la madrugada, dando lugar a múltiples expresiones de despedida.

Despedida institucional y homenaje

Tras conocerse la muerte del actor, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que sus restos serán despedidos desde el mediodía en el Salón Montevideo, ubicado en el edificio de la calle Perú. Este espacio será el escenario de la despedida institucional, en la que se espera la participación de distintos sectores vinculados al ámbito cultural.

La decisión de realizar el velatorio en la Legislatura porteña refuerza el carácter institucional del homenaje, en línea con el reconocimiento público que recibió a lo largo de su carrera y que fue destacado en el mensaje oficial del Gobierno.

Una figura central de la cultura argentina

El pronunciamiento de la Secretaría de Cultura sintetiza la mirada del Gobierno sobre la trayectoria de Luis Brandoni, al ubicarlo como una figura clave dentro de la escena artística nacional. La mención a su influencia en generaciones de artistas y su presencia en distintos formatos culturales refuerzan esa caracterización.

En este marco, el comunicado oficial no solo expresa un mensaje de condolencias, sino que también funciona como una valoración institucional de su legado. La combinación entre el reconocimiento en vida, la despedida formal y las palabras de Cifelli configuran un retrato que lo posiciona como un referente indiscutido del arte argentino, cuya trayectoria dejó marcas profundas en el teatro, el cine y la televisión.

De este modo, la muerte de Brandoni a los 86 años no solo generó repercusiones en el ámbito cultural, sino que también motivó una respuesta oficial que subrayó su importancia dentro de la identidad artística del país y su impacto sostenido a lo largo del tiempo.