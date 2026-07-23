El nuevo nuncio apostólico se reunió con Quirno y crecen las expectativas por la visita del Papa

El nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, presentó sus cartas credenciales ante el Gobierno del presidente Javier Milei, en el comienzo de una misión diplomática que se inicia bajo una fuerte expectativa por una eventual visita del papa León XIV al país.

Las misivas fueron recibidas por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó el encuentro a través de sus redes sociales. "Hoy recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país", escribió el funcionario.

En el mismo mensaje, Quirno destacó el inicio de una nueva etapa en el vínculo entre la Iglesia y el Estado argentino. "Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos", completó.

La presentación de las cartas credenciales formalizó así el comienzo de la actividad de Banach como representante diplomático de la Santa Sede ante la Argentina.

La eventual visita de León XIV

La llegada del nuevo nuncio apostólico se produce en un contexto marcado por las expectativas respecto de una eventual visita del Papa León XIV a la Argentina. Una de las primeras tareas de Banach será avanzar en la organización de un eventual viaje del Pontífice al país. Distintas versiones ubican esa posible visita en el mes de noviembre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

La posibilidad de una gira papal también alimenta las expectativas debido a que, de concretarse, el recorrido incluiría además a Uruguay y Perú.

En ese marco, el inicio de la misión de Banach renueva las especulaciones sobre un eventual anuncio de la Santa Sede respecto de la gira. Sin embargo, la ausencia de una confirmación oficial mantiene el viaje dentro del terreno de las expectativas.

El recibimiento de la Iglesia argentina

Antes de asumir formalmente sus nuevas funciones, Banach fue recibido por autoridades de la Iglesia argentina y del Gobierno. Entre quienes participaron de los encuentros se encuentran:

Marcelo Colombo , presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza. Raúl Pizarro , secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro.

, secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro. Agustín Caulo, secretario de Culto.

La presencia de representantes de la Iglesia y del Estado acompañó el inicio de la misión del nuevo nuncio, quien fue designado en mayo por el Pontífice como representante diplomático de la Santa Sede ante la Argentina.

Una extensa trayectoria en la diplomacia vaticana

Michael Wallace Banach nació en Worcester, Estados Unidos, tiene 63 años y cuenta con una extensa trayectoria dentro del servicio diplomático de la Santa Sede.

Hasta su designación como nuncio apostólico en la Argentina, se desempeñó como representante diplomático en Hungría, donde participó en la organización de la visita pastoral del papa Francisco en 2023. Banach fue ordenado sacerdote en 1988 y es doctor en Derecho Canónico. Desde 1994 integra el servicio diplomático de la Santa Sede, una carrera que lo llevó a ocupar funciones en diferentes destinos internacionales.

Entre sus antecedentes se encuentran tareas desempeñadas en:

La nunciatura apostólica en Bolivia .

. La nunciatura apostólica en Nigeria .

. La Secretaría de Estado del Vaticano .

. Representaciones de la Santa Sede ante organismos internacionales con sede en Viena.

En ese último ámbito, representó al Vaticano ante instituciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Una nunciatura vacante desde enero

La llegada de Banach también pone fin a un período de vacancia en la representación diplomática de la Santa Sede en el país. La nunciatura apostólica en la Argentina permanecía vacante desde enero, cuando el entonces nuncio Miroslaw Adamczyk fue trasladado a Albania.

Desde entonces, el cargo permaneció sin un nuevo representante titular hasta la designación de Banach por parte del papa León XIV. Luego de ser designado para representar al Santo Padre en la Argentina, Banach difundió una carta en la que manifestó su "alegría y honor" por asumir la misión.

En ese mensaje, expresó su deseo de cumplir la tarea "con fidelidad" y encomendó su ministerio a la protección de la Virgen de Luján.

La referencia a la patrona del país formó parte de las primeras expresiones del nuevo nuncio al asumir su designación, en un momento en que comienza una misión diplomática que tendrá entre sus principales expectativas la posibilidad de una visita del papa León XIV.