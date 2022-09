Esteban Bullrich habló tras su internación: ¿Cómo está su salud?

El ex senador nacional Esteban Bullrich reapareció este viernes en las redes sociales tras su internación en el Hospital Universitario Austral, donde permanece desde el miércoles 31 de agosto pasado por un cuadro de neumonía.



"Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel", compartió Bullrich en su cuenta de Twitter.



El exsenador sumó en su tuit una cita del activista por los derechos civiles y pastor bautista en los Estados Unidos Jesse Jackson: "Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes, Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún". Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel. pic.twitter.com/PCRYXp6vvC — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 9, 2022



¿Cómo sigue su estado de salud?



Fuentes del establecimiento médico precisaron este jueves a Télam que Bullrich permanece internado en condición "estable, con el tratamiento por la neumonía y se mantiene despierto", sin fecha de alta aún.



El ex legislador, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, ingresó el miércoles 31 de agosto pasado al Hospital Austral por un cuadro de dificultad respiratoria.



Junto a su equipo médico de cabecera, "se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica", según había informado en esa oportunidad el centro de salud en un comunicado.

El lunes pasado, en el último parte médico, se indicó que Bullrich continuaba " estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se ha retirado la sedación".



"Se encuentra despierto e interactúa con familiares. La familia aprovecha este parte para contar que van compartiendo con Esteban todas las muestras de cariño expresadas y que él las recibe con mucha emoción", añadió el comunicado oficial del sanatorio, difundido el lunes último.