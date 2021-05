Eugenio Zaffaroni: "Le va a caber un grave desprestigio a la Corte Suprema"

El exministro de ese cuerpo, Eugenio Zaffaroni, dijo que la decisión a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desprestigia al máximo tribunal. Además, agregó que la discusión es una "especulación política".

"Le va a caber un grave desprestigio a la Corte Suprema. Todos sabemos que esto no es una discusión científica sino una especulación política", sostuvo Eugenio Zaffaroni entrevistado por Pablo Duggan en Buenos Vecinos (Radio 10). El diálogo tuvo lugar en la mañana de este martes 3 de mayo, horas antes de que se conozca el fallo del máximo tribunal que fue a favor del Ejecutivo porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

El dictamen tendrá lugar luego del vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 del presidente Alberto Fernández, que ordenaba la virtualidad escolar ante la segunda ola de COVID-19. Sin embargo, ante un nuevo decreto y con las nuevas restricciones, la decisión podría sentar un marco si a futuro se da una situación similar.

"La Ciudad de Buenos Aires es una provincia y tiene autonomía pero limitada por ser Capital Federal. Cualquier problema sanitario afecta a la provincia de Buenos Aires y habilita al Ejecutivo su poder de policía sanitaria", justificó Eugenio Zaffaroni respecto a la autonomía de CABA, uno de los principales argumentos que presentó el gobierno de Rodríguez Larreta para rechazar el DNU.

Especulación política

"Si las medidas son absolutamente irracionales la justicia puede intervenir, tendría que ser algo muy grosero. Los jueces no pueden meterse en las medidas sanitarias, no pueden tomar parte en escuelas médicas. No se puede cambiar un criterio que tuvimos siempre en la Justicia. Nosotros no podemos decidir qué escuela tiene razón, no podemos sentenciar", explicó Eugenio Zaffaroni.

En ese marco, Zaffaroni concluyó que la Corte al favorecer a Rodríguez Larreta en su fallo, se mete "dentro de la especulación política" del Jefe de Gobierno Porteño.