Exitosa edición de la Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra

El Ministerio de Desarrollo Productivo concluyó una intensa y fructífera agenda de trabajo en el marco de la 35° edición de la Feria de la Puna, desarrollada desde el pasado jueves hasta el sábado en la villa de Antofagasta de la Sierra. El evento, organizado por el municipio local, se consolida año tras año como el encuentro productivo y cultural más importante de la región puneña, convocando a productores, criadores, emprendedores y vecinos de la zona.

Durante las tres jornadas, la cartera que conduce el ministro Leonardo Zeballos desempeñó un rol activo, articulando acciones con la comuna local y con instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El trabajo conjunto permitió fortalecer la presencia institucional y brindar acompañamiento técnico a los productores que participaron de la muestra.

El equipo ministerial intervino en diversas actividades técnicas y de apoyo, promoviendo el intercambio de conocimientos, el asesoramiento especializado y el fortalecimiento de la economía regional. La presencia territorial no solo tuvo un carácter protocolar, sino que se tradujo en acciones concretas orientadas a potenciar la producción local.

Jura ganadera y reconocimiento al esfuerzo productivo

El broche de oro de la Feria tuvo lugar el sábado en el Predio Ferial antofagasteño, con la tradicional entrega de premios a los mejores ejemplares, instancia que puso en valor la calidad genética y el trabajo sostenido de los criadores de la región.

El concurso contempló distintas categorías tanto para camélidos como para ovinos, destacando a los siguientes ganadores:

Camélidos

Campeona Hembra: criador Cayetano Vázquez

Campeón Macho: criadora Ludmila Morales

Gran Campeón Macho: criadora Ludmila Morales

Gran Campeona Hembra: Víctor Mamani

Ovinos

Campeón Macho: criador José Miguel Dávalos

Campeona Hembra: criador Marcos Morales

La jura ganadera se constituyó en uno de los momentos más esperados del encuentro, no solo por el reconocimiento público a los productores, sino también por la visibilidad que adquiere la genética animal de la región puneña, un componente central en el desarrollo productivo local.

Una feria integral: producción, cultura y capacitación

Además del tradicional concurso y la jura ganadera, la Feria de la Puna ofreció una programación amplia y diversa que incluyó:

Remate de ejemplares

Muestras artesanal y empresaria

Festival con expresiones musicales y de la danza

Espacios de capacitación

Esta combinación de actividades consolidó a la feria como un espacio integral donde confluyen producción, cultura y formación. La participación de artesanos, emprendedores y empresas permitió exhibir la diversidad económica de la región, mientras que los espacios formativos apuntaron a fortalecer capacidades y brindar herramientas concretas a los productores.

El evento, organizado por el municipio local, reafirma así su carácter estratégico para la economía puneña, al generar instancias de comercialización, visibilidad y actualización técnica.

El balance del ministro Leonardo Zeballos

El ministro Leonardo Zeballos, presente durante las jornadas, evaluó como "muy productivo" el trabajo realizado y subrayó el proceso de articulación previo que hizo posible el desarrollo de esta edición.

"Vemos concluir la Feria de la Puna y nos da una gran satisfacción ver que el trabajo que vinimos realizando con la Municipalidad y el intendente Mario Cusipuma desde hace unos meses, no fue en vano. Desde nuestro Ministerio pudimos aportar el trabajo de un numeroso equipo, y yo estoy muy agradecido con nuestra gente por el esfuerzo y dedicación puesta de manifiesto para que los productores en general sean los grandes beneficiarios", destacó Zeballos.

El titular de la cartera productiva también expresó un especial agradecimiento "a los productores, expositores y a toda la comunidad antofagasteña en general, por la gran feria de la que fueron protagonistas".

Sus palabras sintetizan el espíritu de esta 35° edición: una instancia donde el trabajo coordinado entre el Estado provincial, el municipio y los actores productivos permitió consolidar un espacio clave para el desarrollo regional. La Feria de la Puna cerró así una nueva edición con fuerte impronta institucional, reconocimiento a los criadores y un renovado impulso a la economía local.