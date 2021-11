Facundo Manes diagnosticó a Alberto Fernández: El Presidente tiene anosognosia

El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes diagnosticó clínicamente al presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe de Estado llamó a “festejar el triunfo” de los comicios, pese a que el Gobierno sufrió un nuevo revés electoral en las elecciones legislativas del último domingo y afirmó que "tiene anosognosia".

"En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación", argumentó el neurocientífico.

Al referirse al llamado de Alberto Fernández a celebrar "el triunfo" en el acto que se realizará mañana en la Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, precisó: "Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó".

"No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido. Pero no hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza", subrayó Manes, según indica un comunicado de prensa.

Además, se refirió a los números que separan a Juntos del Frente de Todos en la elección bonaerense: "En la provincia, aunque la victoria fue más ajustada, es tan o más meritoria que en las PASO, porque el Gobierno esta vez puso recursos del Estado al servicio de lo electoral".

En ese marco, el neurocientífico analizó el llamado al diálogo que plantea el Ejecutivo nacional: "Esto lo motiva más la necesidad que la convicción. No es un diálogo sincero".

"Detrás de un Presidente que llama a festejar un triunfo que no fue, hay una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que brindarle seguridad a la gente, hacerse cargo de los problemas", apuntó. Para Manes, "no se puede especular con proyectos personales", y concluyó: "Necesitamos estar unidos y resignar los intereses personales en pos de un patriotismo que se necesita en Argentina en estos momentos".