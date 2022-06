Fama: Es una vergüenza que haya sido necesario una denuncia para que recién inicien una investigación

Tras conocerse que el ministerio de Economía de la provincia comunicó que, luego de la redeterminación del cálculo de Regalías Mineras y Aporte Mensual Adicional realizado por la Agencia Recaudadora de Catamarca, la empresa minera Livent debe abonar 127 millones de pesos al Estado Provincial por la comercialización de litio, el senador nacional radical Flavio Fama expresó su opinión.

“Esto llama poderosamente la atención, primero por la rapidez con la que el Gobierno resolvió este asunto, y segundo porque resulta ser que si desde la oposición no planteábamos las sospechas de que la empresa Livent estaba subfacturando el precio del litio todo iba a continuar como si nada” expresó Fama.

Además, señaló que los funcionarios del gobernador Raúl Jalil encargados de realizar los controles correspondientes a la actividad minera no realizaron su trabajo permitiendo a la empresa Livent realizar esta maniobra que hizo perder millones de pesos en ingresos a la provincia, perjudicando a todos los catamarqueños. “Estas personas se tienen que hacer cargo de su no accionar, es una vergüenza que haya sido necesario realizar una denuncia para que recién inicien una investigación” aseveró el senador.

Por otro lado, adelantó que si bien los organismos provinciales informaron que lo que debe pagar la firma Livent son 127 millones de pesos, “vamos a esperar los informes que solicité al AFIP y a la Dirección de Aduanas para determinar si ese es realmente el monto que debe pagar porque no tenemos ninguna garantía de que ese sea el monto adeudado”.