Familiares del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo pidieron una audiencia con Milei para exigir su liberación

Familiares del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, ambos detenidos en Venezuela, solicitaron el acompañamiento de senadores y diputados nacionales para continuar con el reclamo por su liberación y pidieron ser recibidos por el presidente Javier Milei.

El planteo se realizó durante una reunión llevada a cabo en el despacho del senador radical Maximiliano Abad, organizada por la diputada de la UCR Karina Banfi, y que contó con la participación de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Del encuentro participaron además los senadores Carolina Losada (UCR) y Francisco Paoltroni (LLA), los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza), junto a Elisa Trotta, defensora de derechos humanos.

Durante la reunión, María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, sostuvo que desde hace 14 meses reclama su liberación y denunció que el gendarme catamarqueño se encuentra en situación de desaparición forzada. "Vengo exigiendo la libertad de Nahuel, que hoy está en una detención arbitraria e ilegal en Venezuela. El objetivo es que se escuche a nivel político que son dos seres humanos privados de su libertad", expresó.

En sus exposiciones, los familiares recordaron que Gallo permanece detenido desde diciembre de 2024, mientras que Giuliani está privado de su libertad desde mayo de 2025, en un contexto en el que otros detenidos políticos comenzaron a ser excarcelados, situación que profundiza la sensación de abandono e incertidumbre.

Los legisladores presentes manifestaron su solidaridad con las familias y coincidieron en la necesidad de ampliar el respaldo político, tanto en el Congreso como en el plano internacional, para impulsar gestiones que permitan la liberación inmediata y segura de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.