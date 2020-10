Familiares y la víctima de abuso de Aybar pidieron la intervención de Diputados

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió la visita de Sebastián Ibáñez, abogado de la víctima en la causa por abuso y por la cual se condenó al intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, en el marco del estudio de los proyectos que buscan el desplazamiento del jefe comunal.

Al finalizar la reunión, el letrado indicó que la víctima y su familia, a través de su persona, le comunicaron a los legisladores que ejerzan las atribuciones que les da la ley para “intervenir el municipio, ya que como expresa la normativa, hubo un mal desempeño del manejo de los recursos por parte de Enrique Aybar, que quedó demostrado en el juicio y lo dice la sentencia condenatoria”.

En este sentido, el abogado remarcó que la sentencia da cuenta que el intendente utilizó para el abuso “recursos del Municipio y luego, procura la impunidad con los mismos recursos”. “La familia de la víctima no entiende cómo Aybar pueda seguir siendo intendente y con licencia”, añadió.

Ibáñez agradeció a los diputados del bloque Frente de Todos y lamentó la ausencia de los legisladores de otros bloques parlamentarios ante “un tema tan delicado, tan sensible para la sociedad como es el análisis de una cuestión vinculada a un abuso infantil y que no haya tenido para los ausentes importancia”.

Ayer, también se esperaba la presencia de Carlos Casimiro, quien es el intendente suplente y reemplaza a Aybar, pero se excusó asistir a la reunión. No obstante, el presidente de la comisión, Augusto Barros, adelantó que se lo convocará nuevamente a la próxima reunión.