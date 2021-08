Fernández se disculpó por la fiesta en Olivos: "Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir"

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el acto de reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas en Olavarría.

Sin embargo, antes de hablar de la reglamentación, se tomó unos minutos para aclarar la foto del escándalo por la fiesta del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos.

"Al principio de la pandemia yo le pedí a muchos argentinos que me acompañaran porque era necesario cuidar la salud, preservarnos". Eso fue lo que hizo la mayoría de los argentinos, y es por eso que la gente se mostró tan molesta luego de que se conociera que en plena cuarentena estricta del 2020, en Olivos se festejaba un cumpleaños.

Al respecto, el presidente dijo que la Quinta "rápidamente se convirtió en una ciudad, porque iba mucha gente que tenía problemas que la pandemia les había causado" y que él como presidente "tenía que escuchar para ir resolviendo problemas".

El problema surgió cuando hubo un pedido para ver quiénes ingresaban a la residencia del presidente "y lo mostramos porque nada tengo que ocultar de mi vida personal". Explicó que en ese contexto, el día del cumpleaños "de mi querida Fabiola, ella convocó a sus amigos a un brindis. Un brindis que no debió haberse hecho y que lamento que se haya hecho".

Por último, afirmó que debió haber sido más cuidadoso y se lamentó por los cuidados que no tuvo. "Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir", concluyó.

En relación a la normativa que estaban anunciando, el presidente destacó que la nueva ley de tarifas de gas diferenciadas para consumidores de zonas frías tiene el "propósito de buscar igualdad" entre los argentinos.



Recordó además que una norma similar votada por el Congreso Nacional fue "vetada" por el entonces presidente Mauricio Macri que "seguramente le importaba cómo seguía el negocio de sus amigos".



Y destacó que el Gobierno Nacional "no hizo ninguna distinción política" a la hora de sumar provincias alcanzadas por la Ley de Zonas Frías, al destacar el caso de Mendoza, gobernada por un opositor.



"No hemos hecho ninguna distinción política. Mi problema no es el gobernador, sino los mendocinos, yo quiero que vivan mejor los mendocinos", dijo el presidente refiriéndose al gobernador de Mendoza que es de la oposición y precisó que en las próximas facturas que reciban los 4 millones de hogares que beneficiará a 13 millones de personas, "ya tendrán descuento", al anunciar la puesta en marcha de la ley 27.637.



El presidente, que estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros funcionarios, destacó las críticas opositoras a las medidas de cuidado y al plan de vacunación contra el Covid-19, que se manifestaron durante toda la pandemia y remarcó: "Hay un momento donde tanta miserabilidad queda en descubierto" e instó a "pensar en la Argentina que soñamos"



"Todos saben que soy reformista pero lo que no quiero es convertirme en un conservador que no le importe que el mundo cambie. Necesito que el mundo cambie para que los argentinos vivan mejor. Lo que no quiero es vivir este presente", dijo el presidente al cerrar su discurso en Olavarría.