Fernández, a un paso del juicio oral: la Justicia rechaza la nulidad y agrava su escenario judicial

La decisión del juez federal Daniel Rafecas marca un punto de inflexión en la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández. Al rechazar el pedido de nulidad presentado por su defensa, el magistrado dejó al exmandatario a un paso de enfrentar un juicio oral por violencia de género contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez.

La resolución judicial no solo convalida lo actuado hasta el momento, sino que también despeja uno de los principales obstáculos planteados por la defensa. En términos procesales, implica que la causa sigue su curso sin retrocesos, consolidando el escenario adverso para el exjefe de Estado.

Los argumentos del juez Rafecas

El fallo de Rafecas se sostiene sobre un principio central: la imposibilidad de retrotraer el proceso judicial. En su análisis, el magistrado consideró que no corresponde invalidar las actuaciones previas, incluso tras el apartamiento del juez Julián Ercolini, quien había intervenido en las etapas iniciales del expediente.

En este sentido, Rafecas fue contundente al afirmar que:

El alejamiento de Ercolini no invalida las medidas ya tomadas .

. Las actuaciones realizadas mantienen su validez jurídica.

No existen fundamentos suficientes para declarar la nulidad del proceso.

De esta manera, el juez optó por preservar la continuidad de la investigación, evitando que el expediente vuelva a etapas anteriores.

La estrategia fallida de la defensa

La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreiro, había solicitado la nulidad técnica de todas las actuaciones impulsadas por Ercolini. El argumento central se apoyaba en una supuesta falta de imparcialidad del magistrado.

Según la letrada, el accionar del juez estaba:

" Plagado de una animadversión " hacia el imputado.

" hacia el imputado. Marcado por una presunta parcialidad que comprometía la validez del proceso.

Sin embargo, el rechazo de Rafecas dejó sin efecto esta estrategia, debilitando la posición procesal del expresidente y consolidando las pruebas y actuaciones ya incorporadas al expediente.

Las acusaciones: un cuadro agravado por el poder y el vínculo

El núcleo de la causa se centra en graves acusaciones contra Fernández, quien deberá responder por:

Dos hechos de lesiones leves

Un hecho de lesiones graves

Estos cargos adquieren mayor gravedad debido a una serie de agravantes específicos:

El vínculo de pareja entre el acusado y la denunciante

entre el acusado y la denunciante El abuso de poder , dado su rol institucional

, dado su rol institucional La presencia de amenazas coactivas

Estos elementos configuran un contexto particularmente sensible, en el que la relación personal y la posición de poder del exmandatario se entrelazan como factores determinantes en la evaluación judicial.

El contenido de la denuncia de Fabiola Yáñez

De acuerdo con la causa, Yáñez habría sufrido daños en su salud física y psicológica como consecuencia de conductas atribuidas a Fernández. Los hechos denunciados no se limitan a un período específico, sino que abarcan un amplio lapso temporal:

Desde 2016 hasta 2024

Incluyen momentos previos, durante y posteriores a la presidencia de Fernández (2019-2023)

El expediente describe un escenario de relación asimétrica de poder, en el que la denunciante habría estado expuesta a situaciones de violencia sostenida en el tiempo.

Un futuro inmediato en manos de un tribunal

Con el rechazo del pedido de nulidad, la causa entra en una etapa decisiva. La investigación, impulsada por el fiscal Ramiro González, avanza hacia su instancia final: el juicio oral.

Será entonces un Tribunal Oral Federal el encargado de determinar:

La culpabilidad o inocencia de Fernández

de Fernández La validez de las pruebas presentadas

La responsabilidad penal en los hechos denunciados

El escenario judicial que enfrenta el expresidente se presenta como uno de los más complejos desde el fin de su mandato, con implicancias tanto legales como políticas.