Milei enviará mañana al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el sistema de financiamiento político y la implementación de Ficha Limpia. La comunicación fue realizada a través de sus redes sociales, donde el mandatario utilizó un tono enfático para presentar la iniciativa.

"MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre", expresó el Presidente. En el mismo mensaje, agregó: "SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

El anuncio se produjo mientras el mandatario finaliza su tercer viaje por Israel, donde participó del acto por el Día de la Independencia. En ese contexto, se lo vio junto al primer ministro Benjamín Netanyahu y entonando la canción "Libre", de Nino Bravo.

El contenido de la reforma

El proyecto que será enviado al Congreso contempla una serie de modificaciones estructurales al sistema electoral vigente. Entre los principales puntos se destacan:

Eliminación definitiva de las PASO .

. Cambios en el financiamiento de los partidos políticos .

. Implementación de Ficha Limpia .

. Rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) .

. Nuevas exigencias para la constitución de partidos políticos.

Uno de los ejes centrales es la eliminación del sistema de elecciones primarias, una herramienta que actualmente permite dirimir internas partidarias y definir candidaturas. Este punto aparece como uno de los más sensibles dentro del debate político.

Financiamiento político bajo revisión

Otro aspecto clave de la reforma es el rediseño del sistema de financiamiento de la política. La propuesta apunta a eliminar el financiamiento público de los partidos y campañas electorales, reemplazándolo por aportes provenientes del sector privado.

En este esquema, los recursos provendrían de:

Aportes voluntarios .

. Donaciones de personas humanas o jurídicas .

. Cuotas de afiliados.

La intención del oficialismo es modificar la estructura actual para que los partidos no dependan de fondos estatales. Sin embargo, esta propuesta genera cuestionamientos vinculados a la posible opacidad en el origen de los fondos y al impacto que podría tener en la participación de partidos más pequeños, que podrían enfrentar dificultades para competir sin financiamiento público.

Debate político y resistencias

La eliminación de las PASO se perfila como uno de los puntos de mayor controversia dentro del Congreso. Según se anticipa, el oficialismo enfrentará rechazo no solo de la oposición más dura, sino también de sectores que podrían considerarse cercanos, como el radicalismo y el PRO.

Estos espacios ven en las primarias una herramienta clave para resolver internas y ordenar candidaturas, especialmente en escenarios de alianzas. En ese sentido, un legislador del PRO señaló: "Si vamos juntos en Buenos Aires, tendremos que resolverlo de esta manera o va a venir Karina (Milei) y nos va a querer imponer al candidato. La verdad es que nuestra capilaridad es mayor a la de LLA y nos puede ir mejor que a ellos en una PASO para definir el candidato".

Este tipo de posicionamientos refleja la complejidad del debate que se abrirá en el Congreso, donde la reforma deberá atravesar un proceso legislativo con múltiples intereses en juego.

El recorrido legislativo

El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un número significativo de legisladores entre propios y aliados. En caso de obtener aprobación, la iniciativa pasará al Senado, donde el escenario aparece más equilibrado y con mayores dificultades para el oficialismo.

La decisión de avanzar con esta reforma se produce a un año de las elecciones presidenciales, luego de que la Mesa Política resolviera impulsar el proyecto. Desde el oficialismo consideran que el hecho de no tratarse de un año electoral directo permite abrir el debate sin que se interprete como una ventaja estratégica.

Tiempos y expectativas

De acuerdo a lo informado, la expectativa es que el proyecto pueda comenzar a ser tratado recién en el segundo semestre del año. Entre los factores que inciden en el calendario legislativo se mencionan el desarrollo del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México y la cercanía con el nuevo calendario electoral.

Este escenario plantea un margen temporal en el que se desarrollarán negociaciones, posicionamientos políticos y eventuales modificaciones al proyecto original. La reforma electoral, por su alcance y sus implicancias, se proyecta como uno de los debates más relevantes del año.