Puente duro contra Saadi: denunció más de 200 funcionarios en la Capital

El diputado provincial Tiago Puente, integrante del espacio GENERAR, expresó fuertes cuestionamientos hacia la estructura de funcionarios del municipio capitalino que conduce el intendente Gustavo Saadi, al considerar que se encuentra sobredimensionada en relación con la cantidad de habitantes.

A través de sus redes sociales, el legislador puso el foco en la cantidad de cargos existentes dentro de la administración municipal, señalando que actualmente hay más de 200 funcionarios, lo que representa una proporción de uno cada 1000 habitantes. En ese sentido, remarcó que se trata de una cifra elevada para una ciudad que, según sus palabras, "cada vez está peor".

El planteo de Puente se enmarca en una crítica más amplia al funcionamiento del Estado local, en la que vincula la estructura administrativa con el desempeño general de la gestión. Desde su perspectiva, el volumen de funcionarios no se traduce en mejoras visibles para la ciudadanía, lo que refuerza su cuestionamiento sobre la eficiencia del esquema actual.

Comparaciones con otros municipios

En su exposición, el diputado también recurrió a comparaciones con otras jurisdicciones para reforzar su argumento. Señaló que, en relación con municipios de tamaño poblacional similar, la capital catamarqueña presenta una estructura significativamente mayor en términos de secretarías y funcionarios.

Según indicó, Catamarca duplica el número de secretarías respecto de otros municipios con una cantidad de habitantes comparable. Como ejemplos, mencionó que San Luis cuenta con cinco secretarías y que en Salta, son cuatro veces más población, no posee tantos funcionarios como Catamarca.

Estas referencias fueron utilizadas por Puente para subrayar lo que considera un desbalance entre la estructura administrativa y las necesidades reales de la ciudad, planteando que el número de cargos no guarda proporción con la escala demográfica ni con los resultados de gestión.

Propuesta de reordenamiento del Estado

En paralelo a las críticas, el legislador adelantó que se encuentra trabajando en una propuesta orientada a la reducción de la planta de funcionarios. Según explicó, esta iniciativa se inscribe dentro de un proyecto más amplio de reordenamiento del Estado, que ya fue planteado a nivel provincial.

El objetivo central de esta propuesta es hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, en un contexto donde, de acuerdo con sus declaraciones, resulta necesario revisar la asignación del gasto. Puente sostuvo que la discusión no se limita únicamente a la cantidad de cargos, sino también a la forma en que se distribuyen los fondos dentro de la estructura estatal.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de "poner la plata donde hay que ponerla", en contraposición a lo que describió como un destino inadecuado de recursos. En sus declaraciones, cuestionó que el dinero público no debería estar dirigido "a los bolsillos de los amigos de Saadi", reforzando su crítica hacia la actual administración municipal.

Debate sobre eficiencia y recursos

Las declaraciones de Puente instalan un debate sobre la eficiencia del Estado municipal y el uso de los recursos públicos, poniendo en discusión la relación entre estructura administrativa y resultados de gestión. El señalamiento sobre la cantidad de funcionarios y su proporción respecto de la población se presenta como el eje central de su cuestionamiento.

Al mismo tiempo, la propuesta de reducción de cargos y reorganización del Estado introduce una línea de acción concreta que busca modificar el esquema actual, con el objetivo declarado de optimizar el funcionamiento de la administración pública.

En este contexto, la crítica no se limita a un diagnóstico, sino que se proyecta como parte de una agenda política que apunta a redefinir el rol y la dimensión del Estado en el ámbito municipal y provincial.