Fernández se reúne con Julián Domínguez por la suba de las retenciones al campo

El presidente Alberto Fernández se reúne con el ministro de Agricultura Julián Domínguez, después de definir el fin de semana la suba de las retenciones al campo, como anticipó Marcelo Bonelli en TN.

Domínguez se opone a la suba de los derechos de exportación para el campo, lo que genera internas en el Gabinete por las diferencias con los funcionarios que la impulsan como el ministro de Economía Martín Guzmán, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

De hecho a principios de mes Domínguez le prometió al sector que no habría aumento de retenciones: “Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”.

Domínguez también dijo que no habría cierre de exportaciones, en una conferencia de prensa en el ministerio de Agricultura, pero el fin de semana el Gobierno comunicó la prohibición de venta al exterior de aceite de soja y harina de soja.

Esos dos subproductos del complejo oleaginoso tributan 31% y pasarían a pagar 33% como rige para el grano de soja, según los topes establecidos por ley.

La suba de retenciones potenció las internas en el Gabinete

La suba de retenciones la decidieron el sábado Alberto Fernández y Guzmán en una reunión que duró tres horas, anticipó Marcelo . Hasta el momento la medida no fue oficializada.

La medida se daría en un contexto de una fuerte escalada de precios de estos commodities agrícolas a nivel internacional debido a la invasión de Rusia a Ucrania, que son dos grandes productores de ambos cereales.

Guzmán dijo en privado que el aumento a los derechos de exportación para el campo es para financiar la compra de energía, ya que desde el 2010 no hay autoabastecimiento. La Argentina importa energía a un alto costo, por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La fuerte reacción del campo

El campo está en pie de guerra por el aumento de las retenciones y adelantó tomará medidas, después de que el Gobierno comunicara el cierre de las exportaciones de aceite de soja y harina de soja.

El campo no integrará el fideicomiso del trigo planeado para que no aumente el precio de la harina, ya que una de las condiciones era que no se subieran las retenciones.

Además se esperan presentaciones del campo ante la Justicia, con planteos de que el Gobierno carece de facultades legales para subir retenciones porque no está aprobado el Presupuesto.