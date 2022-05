Fideicomiso propone a damnificados de Beta Bank, renunciar a las deudas y participar de ganancias en Paraguay

Luego de que LA UNION publicará ayer el reclamo de un grupo de damnificados por Beta Bank, quienes advertían sobre una posible nueva estafa a través de un fidecomiso local, la polémica sumó hoy una nuevo capítulo que pone la lupa sobre el contenido, consecuencia e implicancia que tendría adherirse o formar parte de “Selenium - Fideicomiso Cripto Internacional”, entre los cuales se encuentra como miembros fiduciantes originantes, al actual vicecónsul de Italia en Catamarca, Pablo Vargiú.

“El contrato de fideicomiso que propone Selenium - Fideicomiso Cripto Internacional no tendría sustento jurídico, en principio ellos lo hacen porque probablemente estarían minando la criptomoneda, generando intereses de un negocio que no sabemos si realmente existe y que estaría radicado en otro país, más precisamente en la República de Paraguay. Por lo cual, el acta que invitan a firmar a los damnificados por Beta Bank sería un contrato que carece de varios caracteres jurídicos, es decir no tendría sustento jurídico”, manifestaron fuentes consultadas por este medio.

Con respecto, a la presunta falta de sustento jurídico del acta que propone el fideicomiso local, explicaron que si bien la misma necesita un análisis más profundo, puede advertirse la “ausencia total de sustento jurídico, de una actividad comercial que no tiene su fuente de producción en Argentina”.

Finalmente, explicaron que “firmar el acta con Selenium - Fideicomiso Cripto Internacional, significaría que los damnificados rescindan de la deuda anterior y que se participe de un negocio que nadie tiene certeza. Quieren extinguir las obligaciones anteriores y hacer un contrato de fideicomiso en el cual participarían de las posibles ganancias que ellos tuvieran. Esto es nada más y nada menos, llevar a la gente a formar parte de las supuestas maniobras fraudulentas en la que vienen trabajando en Catamarca, es una forma de querer desviar la atención de lo que realmente está pasando, esta nuevo fideicomiso es igual a las operaciones financieras de Edgar Adhemar Bacchiani; RT y otras financieras”.

Cabe recordar que el fidecomiso “Selenium - Fideicomiso Cripto Internacional”, se encuentra aprobado por la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), y fue publicado oportunamente en el Boletín Oficial con fecha 14 de marzo del 2022.