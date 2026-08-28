Figueroa reclamó por la Caja de Crédito: "Queremos saber de qué partidas dispone"

El concejal de La Libertad Avanza de la Capital, Diego Figueroa, cuestionó la situación vinculada con el endeudamiento de los catamarqueños y reclamó conocer el estado de la Caja de Crédito, a la que se refirió como una herramienta que, según sus declaraciones, debería cumplir una función social de asistencia financiera.

"Catamarca es una de las terceras provincias más endeudadas per cápita de la Argentina. Pero en relación a esto, y en contraste con la mora, la provincia tiene los atributos para poder asistir crediticiamente, por lo menos a los vecinos y a los empleados municipales que tienen cómo solventar esos costos, básicamente a través de la Caja de Crédito", expresó.

Figueroa planteó que, desde su creación, la Caja tuvo un objetivo social vinculado con la asistencia a distintos sectores de la comunidad. Según explicó, su finalidad era brindar apoyo financiero a los empleados de la comuna, los vecinos de la ciudad y los microemprendedores.

En ese marco, el edil cuestionó lo que, según su interpretación, ocurrió posteriormente con el funcionamiento de la institución. "Y después, con el advenimiento del kirchnerismo local con Raúl Jalil, esa Caja se amplió a múltiples organismos que a través de un listado, que le pasan estos organismos a la Caja de Crédito, solicitan la asistencia financiera y se liquidan", sostuvo.

"Plata para los municipales y los vecinos no hay"

El concejal libertario afirmó que, mientras distintos organismos acceden a la asistencia financiera mediante los mecanismos que describió, los empleados municipales y los vecinos comunes enfrentan dificultades para acceder a los créditos. "Pero los empleados municipales y cualquier vecino común tiene que esperar al turnero que finalmente nunca tiene turno. Ergo, plata para los empleados municipales y para los vecinos de la Capital no hay", manifestó.

Para Figueroa, esta situación representa un incumplimiento del objetivo social que, según expresó, debería tener el sistema de créditos. "Y ese crédito que tiene un fin social, que es básicamente combatir la usura, no se cumple", sentenció.

A partir de este escenario, el concejal aseguró que decidió avanzar con un reclamo para conocer cuál es la situación real de la Caja de Crédito y con qué recursos cuenta para atender la demanda existente.

"Queremos saber cuáles son las partidas que dispone para hacer frente a la demanda crediticia que tienen los vecinos de la Capital", afirmó.

El origen de los recursos de la Caja

Figueroa también puso el foco en la composición de los recursos con los que, según explicó, se nutre la Caja de Crédito. De acuerdo con sus declaraciones, los fondos no provendrían únicamente del recupero de los créditos otorgados y de la tasa de interés vinculada con esas operaciones.

El edil explicó que la Caja, según indicó, se nutre de:

El recupero de los créditos otorgados.

La tasa de interés que cobra ante la percepción de esos créditos.

Recursos que aporta el municipio.

En relación con este último punto, remarcó que se trata de dinero perteneciente a los habitantes de la Capital. "El municipio pone dinero. Es decir, dinero de los capitalinos están puestos a la Caja de Crédito que debería servirle para asistir a los vecinos y a los empleados", dijo.

El reclamo central del concejal apunta, de este modo, a conocer las partidas de las que dispone la institución y su capacidad para responder a la demanda crediticia de los vecinos y trabajadores municipales.

Según sostuvo Figueroa, la situación que describe no sería reciente. "Esto no ocurre desde hace 4 o 5 meses", aseguró, al tiempo que señaló que, como consecuencia, "los vecinos están presos de esa situación".

Las demandas cotidianas de los vecinos

Luego de referirse a la Caja de Crédito, Figueroa amplió sus críticas hacia la gestión del intendente Gustavo Saadi y mencionó las distintas quejas y demandas que, según expresó, recibe por parte de los vecinos.

Para el concejal, estas inquietudes son "múltiples" y están vinculadas con cuestiones que consideró básicas dentro de las responsabilidades municipales y que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la población. "Recordemos que la municipalidad tiene algunas cuestiones muy básicas y muy mundanas que son las que la gente palpa en su día a día", manifestó.

Entre las cuestiones mencionadas por el edil se encuentran:

El barrido.

La limpieza.

El alumbrado.

El bacheo de las calles.

Las veredas.

Los cordones cuneta.

Figueroa sostuvo que estas cuestiones forman parte de la experiencia diaria de los catamarqueños cuando salen de sus hogares y recorren la ciudad. En ese sentido, cuestionó que, si no se cumplen esas tareas básicas, no sería posible, según su planteo, avanzar en la gestión de cuestiones institucionales de mayor complejidad.

"Y si no cumplimos lo básico, que es lo que nos pasa a cada uno de los catamarqueños cuando salimos de la puerta de nuestra casa hacia la ciudad y estamos incumpliendo en eso, no podemos pretender ir a gestionar cuestiones institucionales mucho más complejas", afirmó.

Una dura crítica al estado de la ciudad

Finalmente, el concejal de La Libertad Avanza realizó una fuerte definición sobre la situación que, según su visión, atraviesa la Capital. "El desorden y la anarquía que se le ha dado a esta ciudad produce... produce que vivamos en tierra de nadie. Y cuando vos empezás a vivir en una zona de caos, te amarga la existencia y los vecinos están tristes por eso", sentenció.

Las declaraciones de Figueroa combinaron así el reclamo por la situación de la Caja de Crédito, el cuestionamiento sobre los recursos destinados a la asistencia financiera de vecinos y empleados municipales y una crítica más amplia a la gestión de distintos servicios y cuestiones cotidianas de la ciudad.

En ese marco, el edil libertario planteó como uno de sus principales reclamos la necesidad de conocer qué partidas tiene disponibles la Caja de Crédito para hacer frente a la demanda de financiamiento existente entre los vecinos de la Capital, mientras reiteró sus cuestionamientos por el funcionamiento del sistema y por las condiciones que, según afirmó, enfrentan quienes intentan acceder a esa asistencia.