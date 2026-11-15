Fondos de la AFA: al menos US$ 1.27 millones terminaron en empresas y yates de lujo

Una investigación periodística publicada por el diario Clarín identificó que al menos 1.270.000 dólares vinculados con ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminaron en empresas y operadores relacionados con el negocio de los yates de lujo. La documentación analizada permitió reconstruir diferentes transferencias efectuadas por compañías vinculadas con la administración de los fondos de la entidad, con destinos y conceptos comerciales diversos.

El relevamiento puso el foco principalmente en los movimientos financieros realizados por TourProdEnter, empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que administra los ingresos internacionales de la AFA. Desde esa compañía salió la mayor parte del dinero identificado en las operaciones vinculadas con embarcaciones de alta gama.

La investigación también individualizó movimientos realizados por ProSport Live, empresa que gestionaba partidos de la AFA en el exterior, además de un pago efectuado directamente a nombre de la asociación. De esta manera, el conjunto de operaciones documentadas comprende transferencias hacia distintas firmas y operadores, con conceptos que incluyen alquileres de embarcaciones, préstamos corporativos, anticipos y contratos relacionados con posibles adquisiciones.

Los movimientos identificados no corresponden a una única operación ni a un solo destinatario. Se trata de diferentes transacciones realizadas en distintos períodos y bajo modalidades comerciales específicas, cuya documentación permitió establecer los importes, las empresas receptoras y algunos de los servicios relacionados con los pagos.

TourProdEnter, la empresa desde la que salió la mayor parte del dinero

Uno de los principales ejes del relevamiento está relacionado con TourProdEnter, la compañía de Javier Faroni y Erica Gillette encargada de gestionar ingresos internacionales de la AFA.

Entre las operaciones identificadas figura una transferencia de 321.693 dólares a West Nautical Limited, realizada mediante dos pagos durante abril y julio de 2024. Según la investigación, ese dinero correspondió al alquiler del yate Wyldcrest, una embarcación Ocean 90 en la que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue visto frente a las costas de Mónaco el 29 de julio de 2024, después de la disputa de la Copa América.

La relación entre la transferencia y el alquiler de la embarcación constituye uno de los puntos centrales de la información publicada, debido a que permite vincular un movimiento de fondos administrados por TourProdEnter con un servicio de navegación de lujo utilizado en ese contexto.

Sin embargo, el relevamiento no se limita a esa operación. La documentación también permitió identificar otros pagos realizados por la misma compañía a diferentes operadores vinculados con el sector de las embarcaciones de alta gama.

Entre los destinatarios y montos registrados aparecen:

353.429 dólares a CCYachting.

211.200 dólares a Michlmarine Ibiza.

190.354,51 dólares a Charter & Dreams.

47.276,33 dólares a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con Ibiza Rent a Boat.

321.693 dólares a West Nautical Limited, correspondientes al alquiler del yate Wyldcrest.

Estos movimientos representan una parte importante del conjunto de transferencias detectadas y muestran la diversidad de empresas y operadores que recibieron fondos relacionados con las actividades vinculadas al alquiler y los servicios de yates de lujo.

Los movimientos de ProSport Live

Otro capítulo de la investigación está relacionado con ProSport Live, empresa que tenía a su cargo la gestión de partidos de la AFA en el exterior. La documentación identificó que esta compañía realizó una transferencia de 37.500 dólares a The Charter Agency, registrada bajo el concepto de "préstamo corporativo".

Además de ese movimiento, ProSport Live efectuó anticipos por 100.000 dólares a Starship 4, vinculados con un contrato de fletamento y una opción de compra.

Esta última operación incorpora un componente particular dentro del conjunto de transferencias identificadas, debido a que el dinero fue entregado como anticipo en el marco de un acuerdo que contemplaba tanto el fletamento de una embarcación como una alternativa de adquisición.

No obstante, según la publicación, no se pudo verificar qué ocurrió posteriormente con esa operación. En particular, la investigación no logró establecer si la embarcación finalmente fue adquirida, si el dinero adelantado fue devuelto o si la compañía actuó por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.

Esas cuestiones permanecen sin una confirmación en la información publicada y constituyen aspectos que deben diferenciarse de los movimientos financieros que sí pudieron ser identificados documentalmente.

Un pago directo realizado a nombre de la AFA

El relevamiento también encontró una operación que se diferencia de las anteriores porque el pago aparece registrado directamente a nombre de la Asociación del Fútbol Argentino.

Se trata de una transferencia de 9.150 dólares a AB Yachts and Lifestyle, efectuada en julio de 2023. El desembolso correspondió al alquiler del superyate Sanlorenzo SX76, destinado a un servicio que había sido prestado en enero de ese mismo año.

La operación incorpora otro antecedente temporal dentro del conjunto de documentación analizada, ya que corresponde a un servicio de alquiler realizado durante enero de 2023, aunque el pago fue registrado varios meses después, en julio. A diferencia de las transferencias efectuadas desde TourProdEnter y ProSport Live, en este caso la documentación señala expresamente que el desembolso fue realizado a nombre de la propia AFA.

Los montos y las operaciones identificadas

La investigación permite reunir diferentes transacciones relacionadas con compañías que administraban ingresos internacionales de la entidad, gestionaban partidos en el exterior o efectuaban pagos directamente a nombre de la asociación.

Entre los datos económicos y comerciales más relevantes se encuentran:

TourProdEnter: empresa de Javier Faroni y Erica Gillette, encargada de administrar los ingresos internacionales de la AFA.

West Nautical Limited: recibió 321.693 dólares en dos pagos efectuados durante abril y julio de 2024 por el alquiler del Wyldcrest.

CCYachting: recibió 353.429 dólares.

Michlmarine Ibiza: recibió 211.200 dólares.

Charter & Dreams: recibió 190.354,51 dólares.

Francisco José Flores Ramírez: recibió 47.276,33 dólares y está vinculado con Ibiza Rent a Boat.

ProSport Live: empresa que gestionaba partidos de la AFA en el exterior.

The Charter Agency: recibió 37.500 dólares bajo el concepto de préstamo corporativo.

Starship 4: recibió anticipos por 100.000 dólares vinculados con un contrato de fletamento y una opción de compra.

AB Yachts and Lifestyle: recibió 9.150 dólares en julio de 2023 por el alquiler del Sanlorenzo SX76, correspondiente a un servicio prestado en enero de ese año.

El conjunto de las operaciones identificadas alcanza, según la investigación publicada, al menos 1,27 millones de dólares vinculados con ingresos internacionales de la AFA.

Qué se pudo establecer y cuáles son los interrogantes pendientes

Uno de los aspectos centrales del relevamiento es la identificación de diferentes destinatarios, importes y conceptos asociados con los movimientos financieros. La documentación permitió establecer transferencias a empresas y operadores de yates, relacionar determinados pagos con alquileres específicos y reconocer anticipos vinculados con contratos comerciales.

Sin embargo, también existen aspectos que la publicación no pudo verificar. El caso de Starship 4 es uno de ellos, ya que no se pudo confirmar si la embarcación fue finalmente adquirida, si los 100.000 dólares adelantados fueron restituidos o si ProSport Live realizó la operación por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.

Esta distinción resulta importante para comprender el alcance de la información: la identificación de transferencias y de sus destinatarios no permite, por sí sola, establecer el destino definitivo de todos los recursos ni determinar responsabilidades individuales.

En ese sentido, la propia información publicada aclara que las operaciones corresponden a distintos conceptos y empresas y que los datos expuestos no establecen por sí solos que se hayan cometido irregularidades en cada una de ellas.

La investigación pone así en primer plano una serie de movimientos económicos vinculados con la administración de ingresos internacionales del fútbol argentino, con transferencias que alcanzaron a operadores de embarcaciones de lujo y empresas dedicadas a ese sector.

El monto de al menos 1.270.000 dólares, los pagos relacionados con el alquiler del Wyldcrest y del Sanlorenzo SX76, las transferencias a distintos operadores y los anticipos vinculados con contratos de fletamento y opciones de compra conforman el núcleo de la documentación difundida por Clarín. Al mismo tiempo, las cuestiones que no pudieron ser verificadas permanecen como interrogantes dentro del alcance de la investigación.