Secuestran camiones abandonados en un campo de Lázaro Báez y avanzan las causas por lavado de dinero

La investigación judicial que involucra a Lázaro Báez por presunto lavado de activos y narcotráfico sumó un nuevo procedimiento en Santa Cruz. En un operativo realizado por personal local y efectivos de Gendarmería Nacional, la Justicia secuestró tres camiones que se encontraban abandonados en un campo vinculado al empresario, ubicado sobre la ruta provincial 53, en el paraje Kiri Kraike.

El hallazgo se produjo en el marco de las dos investigaciones que lleva adelante la Justicia Federal de Río Gallegos y en las que Báez figura entre los 12 implicados. Los vehículos fueron localizados durante un rastrillaje en la zona rural y, según se constató durante el procedimiento, sus patentes coinciden con empresas vinculadas al empresario.

Los rodados encontrados fueron identificados como:

Un camión batea.

Un camión tipo cisterna.

Un tercer camión, también en estado de abandono.

El procedimiento se concretó horas después de que cinco de los imputados fueran detenidos y trasladados a la Unidad Penitenciaria N° 15, un movimiento que se produjo en el contexto del avance de las actuaciones judiciales.

Según anticipó La Opinión Austral, el rastrillaje y el secuestro de los vehículos constituyeron una derivación directa de las audiencias que se vienen desarrollando en los estrados del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

La hipótesis sobre el traslado de cocaína

Uno de los principales ejes de la investigación por narcotráfico apunta a la posible existencia de una organización que habría utilizado camiones pertenecientes a una empresa transportista para trasladar cocaína.

De acuerdo con la hipótesis que analiza la Fiscalía, esa modalidad habría comenzado a implementarse, al menos, desde diciembre del año pasado. En ese marco, los investigadores buscan reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura, establecer qué mecanismos logísticos se habrían utilizado y determinar tanto el recorrido de la droga como su destino.

El hallazgo de los tres camiones en uno de los establecimientos rurales vinculados a Báez incorporó un nuevo elemento a las actuaciones. La circunstancia de que los vehículos estuvieran abandonados y que sus patentes correspondieran a empresas relacionadas con el empresario también quedó bajo análisis de los investigadores.

Una fuente vinculada a la investigación, consultada por medios locales, advirtió sobre la relevancia del estado en que fueron encontrados los rodados. "No podemos conjeturar nada todavía, pero el abandono de estos tres vehículos en el campo es una manera elocuente de descarte de bienes comprometedores", deslizó.

La misma información señala que la pertenencia de los vehículos a empresas que tenía Lázaro Báez es un dato que no pasó desapercibido para quienes llevan adelante las pesquisas. Sin embargo, la investigación todavía intenta establecer de qué manera habrían sido utilizados los camiones y cuál habría sido su función dentro de la presunta operatoria.

Veintisiete allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires

El secuestro de los vehículos se suma a una serie de medidas judiciales que se desarrollaron durante la semana pasada en el marco de las dos causas en las que está siendo investigado Báez.

En esa oportunidad se realizaron 27 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Santa Cruz y de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos tuvieron como objetivo profundizar las investigaciones por lavado de activos y narcotráfico, además de avanzar sobre distintos elementos vinculados con el patrimonio y las posibles actividades de los implicados.

Uno de los operativos se llevó adelante en la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido el empresario. Esa medida formó parte de las actuaciones destinadas a profundizar la investigación patrimonial que involucra al exsocio comercial de Cristina Kirchner.

El desarrollo de los allanamientos, las audiencias ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y las posteriores detenciones de cinco imputados conforman el contexto inmediato en el que se produjo el hallazgo de los camiones.

De esta manera, las actuaciones avanzan sobre dos líneas de investigación relacionadas, pero con objetivos específicos: por un lado, determinar el posible funcionamiento de una estructura dedicada al traslado de estupefacientes y, por otro, establecer el origen, la administración y los movimientos de los bienes vinculados con los investigados.

El lavadero de autos bajo investigación

Dentro de las medidas orientadas a reconstruir la posible logística de distribución de drogas, la Fiscalía también mantiene bajo observación un lavadero de automóviles ubicado sobre la calle Spilimbergo, en la ciudad de Río Gallegos.

Según la información incorporada a la investigación, ese establecimiento habría funcionado como un posible punto de distribución de drogas. Su eventual papel dentro de la presunta organización forma parte de las averiguaciones que buscan establecer cómo se habría organizado el traslado y el destino de la sustancia.

La pesquisa intenta determinar si existió una conexión entre los vehículos, las empresas transportistas y los lugares que aparecen mencionados en las actuaciones. Por el momento, la logística, los recorridos y el destino de la droga continúan siendo aspectos centrales que los investigadores procuran esclarecer.

Las escuchas telefónicas desde la cárcel

El hallazgo de los camiones en un campo vinculado a Báez se incorpora, además, a otros elementos que forman parte de una de las causas penales. Entre ellos aparecen escuchas telefónicas judiciales que, según la información difundida, revelan que el exempresario continuaría manejando sus propiedades desde la cárcel, pese a que esos bienes se encuentran embargados.

Este punto agrega una dimensión patrimonial a las investigaciones, ya que los movimientos relacionados con las propiedades del empresario también están bajo análisis judicial. En ese contexto, el secuestro de los tres vehículos en el establecimiento rural adquiere relevancia por la vinculación de sus patentes con empresas de Báez y por las circunstancias en las que fueron encontrados.

La Justicia busca establecer si los rodados tuvieron alguna participación en la presunta operatoria investigada y cómo se relacionan con el resto de los elementos reunidos en las causas.